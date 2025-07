Scandal amoros în online. Celebră influenceriță, acuzată că a distrus căsnicia unui sexagenar

O cunoscută influenceriță, renumită pentru controversele pe care le stârnește este implicată într-un cu soția unui sexagenar care o acuză că i-a distrus căsnicia. Totul a pornit de la un clip postat pe TikTok.

Natalie Reynolds, în vârstă de 26 de ani, este o influenceriță cunoscută în Statele Unite, cu numeroși urmăritori. Mai nou, este acuzată că a provocat divorțul unui cuplu de vârstnici. Acuzațiile vin din partea soției divorțate care susține că a decis să se separe de soț, în vârstă de pest 60 de ani, din cauza unui clip postat pe TikTok.

Cheryl Anderson, femeia nemulumită, o acuză pe Natalie Reynolds, tot într-un clip postat pe , că i-a distrus căsnicia după 32 de ani. Femeia a spus că a divorțat după ce a descoperit că soțul său era abonat la contul al influenceriței. Ea susține că s-a simțit înșealată, chiar dacă între bătrân și tânăra de 26 de ani nu au existat relații fizice, conform .

„Acum câteva nopți umblam în telefonul soțului meu, atunci când am văzut un e-mail care mi s-a părut suspect. L-am deschis și am văzut că a cheltuit 350 de dolari pe conținut pentru adulți de tip OnlyFans. Sunt mai în vârstă, așa că nu am știut ce înseamnă. Dar am căutat și am aflat. Sunt atât de dezamăgită de bărbatul despre care am crezut că mă iubește. Femeia asta, Natalie, le oferă astfel de conținut unor bărbați căsătoriți!”, s-a plâns Cheryl Anderson.

I’m very sick from this situation and want anyone to know who’s been through something like this your not alone