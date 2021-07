Scandal în familia Clejanilor! Fulgy a sărit pe fereastră în miezul nopții. Poliția a fost chemată la domiciliul cântăreților (VIDEO)

Noapte agitată în familia Clejanilor. Celebrii cântăreți Viorica și Ioniță au fost reclamați de poliție chiar de fiul lor, Fulgy. Tânărul a sunat în noaptea de vineri spre sâmbătă la 112 și a solicitat un echipaj de poliție la domiciliu, susținând că părinții îl țin sechestrat în casă și că îl șantajează.

Mai mult, Fulgy a filmat momentul în care agenții au ajuns în fața vilei Clejanilor, dar și când tatăl său a dat explicații pentru incident.

Potrivit clipurilor video postate de Fulgy pe Instagram, el a apelat numărul de urgență în jurul orei 3:30 dimineața, fiind nemulțumit că părinții îi interzic anumite lucruri, inclusiv să iasă afară. Într-o filmare, el declarat că vrea să meargă la iubita lui, lucru pe care l-a și făcut după ce agenții care au răspuns apelului său s-au deplasat la reședința Clejanilor.

“Dragii mei, am 23 de ani, am chemat Poliția, pentru că sunt sechestrat și «șantajat» de familia mea. Vreau să am o viață liberă. Imediat o să vină Poliția pe strada B. Nr.3, am dreptul la viață, oameni buni! Nu mă droghez, nu fac nimic ”, a declarat băiatul Vioricăi de la Clejani, citează cancan.ro.

Fulgy „a evadat” pe fereastră

În momentul în care unul dintre polițiști i-a cerut să intre în casă, fiul Clejanilor le-a spus că nu se poate pentru că e totul închis complet și el a sărit de la etajul 1 pe un geam.

“Sunt ușile închise, am ieșit pe geam. Am ieșit pe geam… la etajul 1”, i-a dezvăluit Fulgy unuia dintre agenți.

După ce polițiștii au stat de vorbă și cu Ioniță de la Clejani, băiatul său a mers să se întâlnească cu o brunetă despre care a spus că este iubita lui.