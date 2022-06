Scena Festivalului Untold, din această vară, va fi animată de J Balvin, regele reggaetonului

J Balvin este un artist cu rezultate impresionante. El este câștigător a trei premii Grammy, este omul din spatele celui mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile pe platforma YouTube și este unul dintre cei mai ascultați artiști de pe planetă.

Cu puțin timp înainte de cel mai așteptat festival al verii, organizatorii au anunțat despre surpriza pregătită – artistul columbian J BALVIN, informează

Artistul este foarte popular pe platformele muzicale, melodiile sale au miliarde de vizualizări. Lui îi aparțin hituri precum Tranquilla, Mi gente, Ay Vamos și multe altele, care se vor auzi live pe stadionul Cluj Arena, casa festivalului UNTOLD.

Artistul s-a remarcat prin contribuția sa la promovarea culturii latino. „Ay Vamos” este piesa care i-a adus primul premiu Latin Grammy la categoria Best Urban Song, clipul oficial al piesei fiind desemnat cel mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile, cu peste 1,8 miliarde de vizualizări.

Unul dintre cei mai ascultați artiști de pe planetă

primul artist latino care a primit Discul de Diamant pentru vânzări record. În 2017, artistul din Medellin a lansat unul dintre cele mai mari succese din istoria reggaeton-ului; single-ul „Mi Gente” a fost No 1 în chart-ul Spotify Global, clip-ul oficial al piesei a depășit 3 miliarde de vizualizări pe platforma YouTube.

În 2018, J Balvin a lansat alături de Cardi B și Bad Bunny single-ul „I Like It”, ajuns pe locul 1 în mai multe țări.

De asemenea, el este unul dintre artiștii care a reușit să transforme genul reggaeton într-un fenomen mainstream cu fiecare material discografic lansat.

Documentarul despre J Balvin

Artistul crede în muzica lui și se simte recunoscător pentru orice lucru din viață. „It’s Not About the Language, It’s About the Vibes!”, aceasta este declarația făcută de artistul columbian a cărui muzică este ascultată și de cei care nu-i vorbesc limba. Aceste aspecte au fost conturate și în documentarul despre el.

La Untold el va presta alături de David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequences, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above andBeyond, Borgore, Dub FX & Woodnote și mulți alții. Festivalul va avea loc în perioada 4-7 august la Cluj-Napoca.