Selly dezvăluie cum gestionează certurile cu iubita lui, Smaranda: „Ea cedează prima”

Selly a oferit detalii despre secretele unei relații de durată și a mărturisit cum reușește să o împace de fiecare dată pe iubita lui, Smaranda Știrbu.

Vlogger-ul formează un cuplu cu partenera lui de câțiva ani.

Selly, secretele unei relații de durată

Selly este unul dintre vloggeri din România, însă puțin știu detalii din relația lui cu Smaranda Știrbu. Cei doi formează un cuplu de mai bine de câțiva ani și vlogger-ul a mărturisit cum reușește să o împace pe iubita lui.

Acesta susține că de fiecare dată atunci când iubita lui se supără, ea este cea care cedează prima deoarece vlogger-ul face și el pe supăratul. Selly a filmat un vlog în care i-a cerut iubitei sale să își facă un cont pe un site de adulți, iar videoclipul a devenit viral pe Tik-Tok.

„Ea cedează prima”

„Dacă ea se supără eu am o “schemă de șmecher” fac eu pe supăratul și ea cedează prima și vine să ne împăcăm. Am făcut un vlog mai lung în care le-am propus prietenilor mei câte o idee cretină și împotrivă și d-aia i-am propus (n.r să-și facă cont pe un site de adulți). Eu cred că s-a prins, că nu aveam cum s-o sun niciodată cu așa ceva. Nu ne șicanăm, am și eu glume, unele bune, altele proaste.”, a declarat Selly, potrivit .