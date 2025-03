Simona Halep pare că este îndrăgostită din nou! Indiciile conturează o nouă relație pentru fostul lider WTA, după divorțul de Toni Iuruc, potrivit informațiilor relatate de .

Fosta jucătoare de tenis a fost mereu discretă în privința vieții sale personale, însă în ultima perioadă au apărut speculații despre o posibilă nouă relație. Deși nu a confirmat nimic, unele postări pe rețelele sociale, inclusiv imagini cu buchete de flori primite, au alimentat zvonurile despre o posibilă idilă.

Legătura cu Dorin Mateiu: realitate sau doar zvonuri?

Recent, numele lui Dorin Mateiu, un om de afaceri prosper, a fost asociat cu al Simonei Halep. Paparazzi i-au surprins împreună la o terasă, ceea ce a dus la speculații privind o relație romantică între cei doi. Cu toate acestea, Dorin Mateiu a clarificat situația, negând orice legătură sentimentală cu fosta campioană de la Wimbledon.

„Ne-am întâlnit de mai multe ori și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov, acolo ne știm. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. Eu am invitat-o în oraș. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut.”

Simona Halep nu a oferit nicio declarație pe marginea acestor zvonuri, păstrându-și, ca de obicei, discreția. Însă, faptul că a fost surprinsă în compania lui Dorin Mateiu și postările ei pe Instagram au menținut viu interesul fanilor, care speculează că sportiva ar putea fi din nou implicată într-o relație sentimentală.

Un nou început după divorțul de Toni Iuruc?

După despărțirea de Toni Iuruc, în 2022, Halep a evitat să vorbească public despre viața ei personală. Fanii continuă să fie curioși dacă își va găsi din nou fericirea alături de cineva. În urmă cu doi ani, sportiva și omul de afaceri au decis să pună capăt mariajului lor, anulând și planurile pentru cununia religioasă și petrecerea de nuntă care ar fi trebuit să aibă loc la Cazinoul Sinaia.

Simona Halep despre oamenii care au influențat-o în carieră

Într-un alt context, Simona Halep a vorbit despre persoanele care au avut un impact semnificativ asupra carierei sale. Printre cei menționați s-au numărat antrenorii Darren Cahill și Daniel Dobre, despre care a spus că au ajutat-o atât pe plan sportiv, cât și pe plan personal.

Fostul lider WTA a recunoscut că Darren Cahill a avut un rol esențial în transformarea sa, ajutând-o să devină mai deschisă și să gestioneze mai bine presiunea mediatică.

„Darren Cahill a avut o mare contribuție la cariera mea. M-a schimbat ca om. Îmi amintesc că aveam probleme cu forehandul și m-a trimis și la psiholog pe vremea aceea, lucru care m-a ajutat foarte mult. Eu eram foarte introvertită, el m-a învățat să discut cu ceilalți jucători din circuit, să fiu mai deschisă în fața presei”, a spus Halep în cadrul emisiunii Așii tenisului, de la Digi Sport.

Simona Halep și Darren Cahill au colaborat timp de mai mulți ani, între 2015 și 2021, cu o pauză între 2018 și 2020. De asemenea, sportiva a subliniat că și Daniel Dobre a avut o contribuție importantă, oferindu-i încrederea necesară pentru a-și atinge obiectivele.