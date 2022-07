Simona Halep și Toni Iuruc, nunta anului. Când și unde ar urma să aibă loc evenimentul

Simona Halep a revenit în prim-planul tenisului mondial, cu la toate cele trei turnee la care a jucat în sezonul de iarbă, însă se pare că lucrurile merg bine și în plan personal pentru fostul lider WTA. Cununia religioasă dintre dubla-câștigătoare de Grand Slam și Toni Iuruc va avea loc în luna noiembrie, potrivit .

Simona Halep și Toni Iuruc vor face nunta pe 13 noiembrie

Cununia religioasă va avea loc pe 13 noiembrie și va fi urmată de o petrecere selectă, cu aproape 300 de invitați. Petrecerea va fi organizată în Cazinoul Sinaia, un loc de marcă din peisajul cultural românesc. Clădirea a fost construită la începutul secolului XX, la inițiativa Regelui Carol I, și a fost inaugurată cu un concert susținut de marele George Enescu.

Toni Iuruc a confirmat informația pentru Fanatik, dar a evitat să ofere prea multe detalii.

„Mulţumesc pentru urările de casă de piatră. Da, informaţia este corectă. În noiembrie, facem nunta la Sinaia. Sperăm să fie ceva cu totul deosebit pentru noi, dar nu vreau să vorbesc mai mult. Este viaţa noastră privată. Dacă vreţi să discutaţi de tenis, vă rog s-o întrebaţi pe Simona. Ea se ocupă de partea de tenis, ea este specialista, campioana familiei”, a declarat Toni Iuruc.

Cei doi au făcut pe 15 septembrie 2021, la Constanța.

„Sunt într-un moment de euforie prelungit pentru că sunt bucuroasă şi fericită de ceea ce se întâmplă în viaţa mea. Eu spun că m-am adaptat la noul statut (n.r. – de soţie) nu sunt schimbări, doar emoţionale. Am fost emoţionată la cununie atunci când am mers spre domnul primar. Dar după ce s-a încheiat ceremonia m-am relaxat şi m-am bucurat să îi am lângă mine pe toţi cei apropiaţi. A fost o seară de neuitat, m-am bucurat tare mult, am dansat foarte mult, mă dor tălpile încă. Acum o să mă recuperez câteva zile, dar a fost o noapte de neuitat şi îi mulţumesc lui Toni pentru că s-a ocupat de tot şi a făcut să fie totul la superlativ”, declara la acea vreme Simona Halep, citată de