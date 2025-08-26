Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei

Simona Trașcă a făcut dezvăluiri INCENDIARE! a precizat ce i-a spus iubitul ei, solistul , atunci când a fost adus în discuție subiectul „Insula Iubirii”.

Simona Trașcă și logodnicul ei sunt mari fani ai emisiunii care a pus pe jar zeci de mii de români. Vedeta a explicat dacă ar participa sau nu în cadrul reality-show-ului, dar și motivul pentru care ar acționa în acea manieră.

Cuprins:

Ce mărturisiri a făcut Simona Trașcă

De ce nu ar participa Simona Trașcă la „Insula iubirii”

Fosta asistentă TV a mărturisit că nu ar participa niciodată, în calitate de concurentă, la „Insula Iubirii”. De asemenea, femeia a vorbit și despre celebrul personaj „Jaguarul”și a povestit gluma pe care a făcut-o partenerul ei de viață.

Potrivit spuselor acesteia, bărbatul ar fi obținut ceea ce și-a dorit de la prima întâlnire, lucru care l-a făcut să afirme: „Eu sunt adevăratul Jaguar”.

„Ce să căutam noi acolo?! Eu nu vreau să mă despart de iubi în ruptul capului, sunt fericită! Eu nu aș suporta așa ceva, nu e o emisiune pentru mine! Partea cu gelozia nu o stăpânesc prea bine și nu aș putea să-l văd pe iubi în anumite ipostaze.

Știu că m-aș desparți. De ce să-mi stric o relație așa frumoasă pentru o emisiune care nu mi se potrivește?!

Are iubi o glumă acum de sezon! Jaguarul a declarat că el nu pleacă niciodată cu burta goală acasă după o întâlnire. Dar, pe el nu l-a ales nimeni la primul date și a plecat cu burta goală!

Iubi al meu zice: >”, a dezvăluit Simona Trașcă, pentru

În plus, Simona a menționat și motivele pentru care nu ar putea participa într-un astfel de format de televiziune. Se pare că sexy blondina este foarte geloasă și nu ar risca să își strice relația, doar de dragul de a face parte dintr-un show TV.

„Clar, eu nu sunt bună de >! Ne stă foarte bine așa, suntem liniștiți! Plus că noi stăm non-stop împreună. Cum aș putea eu să respir fără el și să-l știu în compania altor femei?! Aș lua toate ispitele de acolo la bătaie, ar fi ceva rău!”, a adăugat fosta asistentă TV.