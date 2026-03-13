Începuturile lui Smiley în trupa Simplu nu au fost deloc ușoare din punct de vedere financiar. Artistul a povestit, într-un podcast realizat de Mihai Morar, că în perioada în care trupa era populară, câștigurile erau surprinzător de mici, iar uneori abia își putea acoperi cheltuielile de bază.

Viața din spatele succesului

Într-un episod al podcastului „Fain & Simplu”, Smiley a vorbit deschis despre perioada în care făcea parte din trupa Simplu, una dintre cele mai cunoscute formații pop-dance din România anilor 2000, scrie Click.

Deși publicul îl vedea deja ca pe un artist de succes, realitatea din spatele scenei era diferită. În cadrul discuției, Alex Velea a rememorat acea perioadă și a explicat că notorietatea nu însemna neapărat și stabilitate financiară.

„El era celebru, dar tot amărât era. Nu îl dădeau banii afară din casă. Vorbeam de zile în care mâncam crenvurști cu muștar. Crenvurști cu muștar era o zi bună. Uneori era și sos special, muștar amestecat cu ketchup”, a povestit Alex Velea în podcast.

Cât câștigau membrii trupei Simplu

La rândul său, Mihai Morar a recunoscut că avea o imagine complet diferită despre acea perioadă. Pentru public, finalul anilor 2000 era momentul în care Smiley era deja foarte popular, iar succesul trupei părea să aducă și bani.

„Mă gândeam că, în perioada finalului anilor 2000, când Smiley era deja în trupa Simplu și foarte celebru, asta înseamnă că era și acoperit financiar”, a spus Mihai Morar.

Smiley a explicat însă că veniturile erau împărțite între toți membrii trupei, iar suma totală pentru un concert nu era deloc mare.

„La noi în trupă câștigam 500 de dolari toată trupa. Eram șase oameni. Abia ne acopeream chiria ca să stăm în București. Eu aveam zile în care nu aveam bani să îmi iau de mâncare”, a povestit Smiley.

Trupa Simplu, un fenomen al anilor 2000

Trupa Simplu a fost una dintre cele mai populare formații din România la începutul anilor 2000. Grupul a fost fondat de coregraful CRBL și s-a remarcat rapid prin combinația dintre muzică pop, influențe hip-hop și coregrafii spectaculoase.

Formația a devenit cunoscută prin hituri precum „Oficial îmi merge bine”, „Mr. Originality” sau „Jumătatea ta”, iar show-urile energice au avut un impact important asupra culturii urbane din România.

Smiley s-a alăturat trupei în prima parte a anilor 2000 și a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați membri ai formației.

Cariera lui Smiley după destrămarea trupei

După destrămarea trupei Simplu, fiecare dintre artiști și-a continuat drumul în muzică. Smiley a avut însă una dintre cele mai spectaculoase evoluții, devenind în timp unul dintre cei mai de succes artiști și producători muzicali din România.