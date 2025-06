Soția lui Ilie Năstase, Ioana, face noi dezvăluiri din căsnicia cu tenismenul. „Am înlemnit. Am plâns toată noaptea”

Ioana și Ilie Năstase formează un cuplu de șapte ani. Relația lor a fost presărate cu bune și rele, cu momente grele peste care au trecut doar pentru că și-au fost unul altuia alături. Deși cu câteva zile în urmă, Ioana depunea actele pentru divorț, cei doi au fost surprinși unul în compania celuilalt, pe litoral.

Nu cu mult timp în urmă, tenismenul mărturisea că îi datorează multe actualei sale soții, inclusiv viața. Ilie Năstase a fost la un pas de moarte, iar în toată acea perioadă dificilă, marcată de teamă și incertitudine, Ioana nu a încetat niciodată să îi stea lângă el.

Într-una dintre deplasările pe care le-au făcut în Turcia, Ioana avea programată o consultație la o clinică. La rândul lui, tenismenul și-a făcut un control, însă verdictul pe care l-a primit a fost pe cât de neașteptat, pe tot atât de sumbru.

„Eu îi datorez multe Ioanei. A venit în viața mea într-un moment în care aveam mare nevoie de cineva ca ea, să aibă grijă de mine. Noi după ce ne-am cunoscut plecam mult în Turcia. Ea avea un magazin de haine și mergeam cu mașina. Acum, datorită ei, îmi place și merg în Turcia. În fiecare an, noi ne facem control la spitalul american de acolo, care e cel mai sigur. Când am fost prima oară cu ea acolo, ea avea treabă cu consultația. Am fost și eu la control și după un sfert de oră, îi aud că mă întreabă: aveți pe cineva care să vină să semneze pentru că e pericol să muriți. Mi se blocaseră două artere. Atunci, Ioana a venit și a semnat să poată să mă opereze. Iar dacă nu mă operau atunci, poate că astăzi nu mai eram”, a declarat Ilie Năstase, pentru .

Ioana: „S-a uitat în ochii mei și mi-a spus: «m-am născut a doua oară»”

Ioana își amintește și acum, cu lux de amănunte acele eveniment despre care au ales să nu vorbească ani la rândul.

„Ilie îmi spunea că se simțea din ce în ce mai obosit. De aceea am mers la clinica din Turcia, să ne facem investigațiile. Nimeni nu anticipa ce avea să se întâmple. Eu mă pregăteam să intru la primul control din cele pe care le aveam de făcut, în momentul în care vine doctorul la mine și-mi spune clar: trebuie să semnați dacă sunteți sau nu de acord, e urgent, soțul dumneavoastră poate muri. Am înlemnit, a fost groaznic. Ilie era deja pe masa de , iar eu trebuia să mă decid. Dumnezeu parcă mi-a șoptit că e bine să semnez”, a spus Ioana.

Orele care au urmat s-au simțit ca o eternitate pentru Ioana. Pentru că nu i s-a permis să-l vadă imediat după operație, Ioana s-a văzut nevoită să înfrunte o noapte de incertitudine și nesiguranță.

„N-am închis un ochi. Am plâns toată noaptea. Ilie era la terapie intensivă, după operație și m-au lăsat să merg la el abia a doua zi. Când m-a văzut, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: «m-am născut a doua oară»”, a completat soția lui Ilie Năstase.