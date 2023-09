Starul de la Antena 1 care a fost înșelat de 4 ori de către fosta iubită / Apare tot mai des la „Neatza cu Răzvan și Dani”

Robert Tudor, cunoscut magician și fost finalist la „Românii au talent,” a dezvăluit într-un podcast detalii neașteptate din viața sa amoroasă. Magicianul, extrem de apreciat de public pentru abilitățile sale, a vorbit despre o experiență dramatică din trecut, când o fostă iubită i-a dezvăluit că era implicată într-un „pentagon amoros” cu el și alți patru bărbați, potrivit .

„Trebuie să mă mai aștepți să ies din niște relații”

Robert Tudor este recunoscut pentru talentul său în magie și pentru prezența sa în emisiunea matinală „Neatza cu Răzvan și Dani.” Cu toate că este vorbăreț în fața camerei, magicianul a păstrat o anumită discreție cu privire la viața sa personală.

În cadrul podcastului numit „Colegi de Cameră,” Robert Tudor a dezvăluit o experiență tulburătoare din trecut. A povestit că a întâlnit o femeie numită Mihaela și s-a îndrăgostit profund de ea. Cu toate acestea, în timpul relației lor, Mihaela i-a mărturisit cu seninătate că era implicată într-un „pentagon amoros” cu el și alți patru bărbați.

„Eu am avut o iubită, pe nume Mihaela, am fost doi ani împreună. M-a înșelat… Ne-am cunoscut în prima zi, în prima zi am făcut dragoste, m-am îndrăgostit de ea ca nebunu‘. Și zice: ‘trebuie să mă mai aștepți să ies din niște relații‘. Era cu unu de la Focșani. Ăla tot suna, după care a ieșit din relația aia. După o lună-două, zice: ‘Nu ți-am spus, dar am fost odată în Ierusalim și s-a îndrăgostit un băiat de mine și acum vine la București‘. Să o… Dar atât de mult o iubeam, încât am acceptat lucrurile astea. Și o altă fază… eram într-o seară la ea și zice: ‘în seara asta nu poți să stai‘. Și eu am întrebat de ce, la care ea: ‘păi vine ăla‘,” a mărturisit Robert Tudor.

Magicianul a încheiat povestea menționând că în prezent nu mai are nicio informație despre Mihaela.

Chiar dacă a trecut prin momente dificile în viața sa amoroasă, magicianul pare să fi găsit liniștea alături de soția sa, Elena Tudor, cu care are doi copii.