Taylor Swift a lansat patru piese noi-nouțe înainte de începerea turneului Eras

Cântăreața a făcut anunțul pe Instagram, scriind joi: „Pentru a sărbători turneul The Eras Tour, lansez patru piese noi, la miezul nopții”. Piesele includ „Eyes Open (versiunea Taylor)”, „Safe & Sound (Ft. Joy Williams și John Paul White) (versiunea Taylor)”, „If This Was a Movie (versiunea Taylor)” și „All of the Girls You Loved Before”.

Turneul Eras Tour al lui Swift începe vineri seară în Glendale, Ariz

„All of the Girls You Loved Before” este o piesă inedită care a fost luată în considerare pentru albumul „Lover” din 2019 al lui Swift.

Piesa a fost dezvăluită în luna februarie a acestui an, pentru ca apoi să devină virală pe TikTok și să fie întâmpinată de fanii care au cerut lansarea oficială.

Întrucât a fost înregistrată după ce a părăsit Big Machine pentru Republic Records, nu a fost necesară o reînregistrare, ceea ce face ca aceasta să fie singura dintre cele patru piese care nu poartă eticheta „Taylor’s Version”.

Lansarea pieselor include două piese de pe coloana sonoră a filmului „Hunger Games” dar care nu au apărut niciodată pe un album Swift. „Safe & Sound” a fost lansată în colaborare cu Civil Wars, în 2011; deoarece cei doi artiști care au format acel duo s-au despărțit de mult, se pare că Williams și White și-au reînregistrat părțile separat și vor fi menționați ca artiști solo diferiți.

Acest cântec și „Eyes Open” au fost incluse în „The Hunger Games: Songs From District 12” și au fost lansate în decembrie 2011 și, respectiv, martie 2012.

„If We We Were A Movie” precede o versiune deluxe încă neanunțată a albumului „Speak Now” al lui Swift, despre care mulți fani speculează că va fi următorul album reînregistrat pe care cântăreața îl va lansa.

