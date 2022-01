Teo Trandafir, dezvăluiri cutremurătoare, despre concurența în lumea televiziunii: „Adesea m-am simţit trădată”

Teo Trandafir a reușit să-și construiască o carieră de succes. Prezentatoarea este apreciată de publicul larg și se bucură de atenția acestuia. Acum 30 de ani, vedeta a intrat în lumea televiziunii. Aceasta spune că a avut parte de momente frumoase, dar și de multe dezamăgiri.

Teo Trandafir, trădată și dezamăgită

Teo Trandafir este sinceră cu fanii săi și vorbește deschis despre tot ce i se întâmplă. Femeia a dezvăluit, recent, în cadrul unui interviu că este în relații bune cu mai mulți colegi.

Vedeta nu vrea să se implice în conflicte și încearcă să fie înțelegătoare și receptivă, însă, aceasta a trecut și prin câteva experiențe mai puțin plăcute. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„La un moment dat, la o adunare erau Florin Călinescu, Andi Moisescu şi Geanina Corondan. Florin Călinescu l-a rugat pe Andi Moisescu să caracterizeze nişte persoane şi acesta când a ajuns la mine a spus că nu mă poate caracteriza, pentru că sunt sora lui şi am mâncat împreună salam pe ziar. Ce poate spune mai frumos un prieten despre tine. Da, am prieteni minunaţi din toate televiziunile cu care nu intru în conversaţii despre serviciu, asta ca să nu intru în situaţii stânjenitoare, să nu ajungem la conflict de interese, dar personal suntem foarte legaţi. Dacă nu aş crede în noţiunea de prieten, aş lua-o razna. Adesea m-am simţit trădată, dar nu le pun la suflet, pentru că nu ştii cum te duce viaţa. Poate şi eu am greşit fără să îmi dau seama. Nu este bine să pui ştampila şi să spui că deţii adevărul suprem”, a precizat Teo Trandafir pentru okmagazine.

Prezentatoarea a fost întrebată, recent, de Sergiu Piloff, cu cine nu se vede și cu cine nu va sta niciodată sub același acoperiș. Femeia nu s-a gândit mult, aceasta a avut un răspuns direct și cutremurător. Jador este bărbătul pe care nu îl suportă. Interpretul se bucură de atenția femeilor din România, însă, nu e pe placul celebrei prezentatoare.

„Este hipermotric, e agitat, e inconsecvent, e imprevizibil. Mie nu-mi plac oamenii care vorbesc tare. Mă sperie, mă intimidează și mă fac să dau înapoi. Sunt convinsă că Jador, în ciuda lucrurilor pe care tocmai ți le-am mărturisit, are un suflet de aur”, a mărturisit vedeta, citată de wowbiz.