The Weeknd și-a surprins fanii cu un teaser pentru noul său album / Când apare noul proiect al câștigătorului Billboard Music Awards 2021

Cântărețul canadian The Weeknd și-a surprins fanii cu un teaser pentru noul său album în stilul său caracteristic, printr-un videoclip postat pe contul său de Instagram și Facebook.

„Dawn FM”, anunțat pe rețelele sociale

Fanii se așteptau la un nou proiect din partea artistului încă de anul trecut, când acesta a început să să-și modifice biografia contului de Instagram cu diferite emoticoane care prevesteau venirea unui nou album de studio.

Dawn FM pare a fi noul său proiect, iar mai multe piese ce s-ar putea să se regăsească au fost livrate publicului încă din toamnă, când acesta a lansat piesa „Moth To A Flame”. Astăzi, prin intermediul contului său de Facebook, The Weeknd va prezenta și coperta pentru viitorul său album, dar până atunci, un videoclip similar celor postate pentru albumele „After Hours” și ”Starboy” și-a făcut prezența pentru a bucura fanii.

Lil Wayne, alături de The Weeknd

În videoclip apar şi o serie de nume importante din industria muzicală, precum Quincy Jones, Tyler the Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never şi Jim Carrey.

„Dawn FM” este primul album al artistului după succesul răsunător pe care l-a avut cu albumul „After Hours”, din 2020. Chiar dacă anul trecut acesta a lansat doar single-uri, colaborări și remixuri, acesta a reușit să câștige Billboard Music Awards 2021 și, de asemenea, să se claseze drept „Cel mai ascultat artist” pe platformele de streaming audio precum Spotify.

Noul album este cel de al cincilea album din discografia artistului, numărându-se printre albumele de succes ce au încântat publicul: House of Balloons/Echoes of Silence/Thursday (cunoscute și drept „The Trilogy”), Beauty Behind The Madness, Kiss Land, Starboy și After Hours.

Albumele şi single-urile starului canadian The Weeknd s-au vândut în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial.