Theodor Andrei aduce acuzații grave la adresa delegației TVR la două săptămâni după ce a ratat finala Eurovision: „E un război foarte mare”

Reprezentantul României de anul acesta la Eurovision, Theodor Andrei, pornește un conflict uriaș cu șeful delegației TVR, Mihai Predescu.

Artistul face declarații incriminatoare la două săptămâni după ce a ratat calificarea în finală.

Theodor Andrei, acuzații grave la adresa TVR

Invitat recent în cadrul podcastului Fără perdea, artistul a mărturisit că nu a avut voie nici măcar să-și aleagă singur vestimentația. Tânărul și-a văzut de partea sa, adică a cântat, și i-a lăsat pe ceilalți să aleagă restul aspectelor.

„După tot cumulul de idei pe care le-am dezbătut împreună (cu factorii de decizie din delegația TVR – n.r.), conducerea a ridicat în ședință că trebuie să fie cântată în la Eurovision (melodia a avut o variantă acustică în concursul european, foarte diferită de cea din Selecția Națională – n.r.).

Eu nu am fost chemat la această ședință, mama a fost chemată. De fiecare dată când se băga cineva pe ideile mele, eu îmi apăram ideile. I-au zis mamei că piesa trebuie să fie cântată acustic. Abia apoi am fost chemat eu la o discuție, în care am reușit, cu chiu cu vai, să trag ca piesa să fie jumi-juma (jumătate din melodie acustic, jumătate varianta originală – n.r.).

Este un război foarte mare între delegațiile care pleacă (…) între cine a coordonat delegația României într-un față de alt an, oamenii ăștia se războiesc între ei”, a spus Theodor Andrei care a subliniat că la Liverpool nu a avut pe nimeni din echipa de marketing a TVR, scrie .

Videoclipul piesei a fost făcut din banii lui, deși concursul avea buget

Theodor Andrei continuă seria declarațiilor dure după Eurovision 2023 și spune că videoclipul piesei sale a fost făcut din proprii bani, în condițiile în care bugetul concursului muzical a fost de 400.000 de euro.

Mai mult decât atât, artistul susține că cu numai două zile înainte de pleca la Liverpool. Din păcate, regulamentul concursului nu i-a permis să modifice absolut nimic, deși a avut destule idei.