TJ Miles s-a logodit cu iubita sa Francisca. Unde a avut loc cererea de căsătorie

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, care se derulează pe repede înainte. TJ Miles a cerut-o în căsătorie pe Francesca în Republica Dominicană, când încă se afla concurent în competiția „Survivor All Stars”.

Cum a avut loc cererea de căsătorie

„Ea este singurul om din viața mea pentru care nu simt nicio rușine, presiune, poate când întâlnesc un prieten nou sau am o ceartă, ceva, mi-e rușine să-i spun cum mă simt dar cu Francisca nu există asta. Pentru mine ea este jumătatea mea, cealaltă jumătate a mea”, a marturisit Miles în cadrul „Survivor All Stars 2024”.

a cerut-o în căsătorie după ce a câștigat în cadrul concursului o recompensă, sub formă de o pungă de orez, potrivit

„Eu am avut un plan și nu mă așteptăm că o să câștig o recompensă de genul ăsta, să vii la Survivor! Tot mă gândeam la chestia asta în mintea mea și simt că, cu toate că nu am multe chestii aici la Survivor, am decât orezul ăsta, uite! Am salvat orezul, eu mănânc din el, în afară de orezul ăsta, ce, pantofi care miros, de-aia nu i-am purtat, că te omoram cu mirosul! Asta e tot ce am!”, i-a spus Miles, iubitei sale, cu puțin timp înainte să îngenuncheze și să o ceară în căsătorie, iar Francisca a izbucnit în râs. După ce i-a arătat orezul cu care se hrănește în cadrul concursului, TJ Miles și-a făcut curaj.

„Știu că o să vină un timp când pot să o fac așa cum trebuie, dar acum, în momentul ăsta, nu am nimic și vreau să dau tot ce am, pe viață! Vreau să fii soția mea! Vrei să fii soția mea? Asta e tot ce am acum! Te iubesc așa de mult și când vin în România, un inel frumos, tot. Și mergem în vacanță. Îmi doresc să stau toată viață lângă tine și să fim bătrâni d-ăia, boșorogi d-ăia care merg împreună, știi?”, i-a spus TJ Miles logodnicei sale.

„A fost destinul, soarta mea să o cer în Survivor”

„A fost destinul, soarta mea să o cer în Survivor! Orezul reprezintă tot ce am în Survivor, pentru că orezul mă hrănește, l-am chibzuit, l-am salvat ca să îl am pentru zile negre. Nu mă așteptăm niciodată în viața mea că tot orezul meu o să i-l dau lui Francisca la o recompensă câștigată, într-un genunchi, cerând-o de nevastă! Asta e wow!”, a mai spus creatorul de conținut și influencerul după momentul cererii în căsătorie.

După ce s-a întors din competiție, au mers într-o vacanță în Thailanda, unde au participat la un curs privat de gătit. Cei doi au mers și în Paris, în Franța.

În aprilie 2023, Francisca și TJ Miles au vorbit pentru prima dată despre relația lor de dragoste, dezvăluind că formează un cuplu în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PROTV.