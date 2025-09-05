Florin Salam este un tată împlinit. La începutul lunii septembrie, în familia manelistului a fost mare sărbătoarea. Fiica sa, Maria, a împlinit 10 ani, iar momentul a fost marcat de o petrecere cu lăuturi și un tort cu totul atipic.

Cuprins:

Cum a arătat tortul Mariei Cum au reacționat internauții la vederea tortului

Cum a arătat tortul Mariei

Roxana Dobre și Florin Salam s-au dat peste cap pentru a-i organiza fetiței lor Maria o petrecere aniversară așa cum se cuvine. Sărbătorita a fost înconjurată de rude și prieteni de-ai părinților, în timp ce atmosfera a fost întreținută de celebrul cântăreț de manele, Adrian Norocel.

Printre cele mai așteptate momente ale serii s-a numărat și aducerea tortului. Desertul, care a avut forma unei maimuțe, a stârnit un val de bucurie în rândul celor mici, care l-au pupat și fotografiat înainte ca acesta să fie tăiat și servit invitaților, relatează .

Cum au reacționat internauții la vederea tortului

Momentul aducerii tortului a fost imortalizat și postat pe rețelele de socializare, iar comentariile din partea internauților nu au întârziat să apară. În timp ce unii s-au amuzat pe seama formei , alții au considerat că nu este chiar plăcută la vedere, ba mai degrabă, ar putea fi descris ca înfricoșătoare.

„Mi-a înghețat sângele în vene”, „Ferească, numai mie tortul mi se pare înfiorător!”, „Era mai frumos un balaur!”, „A comandat ce îi reprezintă”, au fost o parte dintre .