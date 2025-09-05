B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Tortul neobișnuit pe care fiica lui Florin Salam l-a primit la aniversarea ei de 10 ani. „Mi-a înghețat sângele în vene”

Tortul neobișnuit pe care fiica lui Florin Salam l-a primit la aniversarea ei de 10 ani. „Mi-a înghețat sângele în vene”

B1.ro
05 sept. 2025, 23:55
Tortul neobișnuit pe care fiica lui Florin Salam l-a primit la aniversarea ei de 10 ani. „Mi-a înghețat sângele în vene”
Sursa foto: Instagram @florinsalam_official

Florin Salam este un tată împlinit. La începutul lunii septembrie, în familia manelistului a fost mare sărbătoarea. Fiica sa, Maria, a împlinit 10 ani, iar momentul a fost marcat de o petrecere cu lăuturi și un tort cu totul atipic.

Cuprins:

  1. Cum a arătat tortul Mariei
  2. Cum au reacționat internauții la vederea tortului

 

Cum a arătat tortul Mariei

Roxana Dobre și Florin Salam s-au dat peste cap pentru a-i organiza fetiței lor Maria o petrecere aniversară așa cum se cuvine. Sărbătorita a fost înconjurată de rude și prieteni de-ai părinților, în timp ce atmosfera a fost întreținută de celebrul cântăreț de manele, Adrian Norocel.

Printre cele mai așteptate momente ale serii s-a numărat și aducerea tortului. Desertul, care a avut forma unei maimuțe, a stârnit un val de bucurie în rândul celor mici, care l-au pupat și fotografiat înainte ca acesta să fie tăiat și servit invitaților, relatează Cancan.

Cum au reacționat internauții la vederea tortului

Momentul aducerii tortului a fost imortalizat și postat pe rețelele de socializare, iar comentariile din partea internauților nu au întârziat să apară. În timp ce unii s-au amuzat pe seama formei desertului, alții au considerat că nu este chiar plăcută la vedere, ba mai degrabă, ar putea fi descris ca înfricoșătoare.

„Mi-a înghețat sângele în vene”, „Ferească, numai mie tortul mi se pare înfiorător!”, „Era mai frumos un balaur!”, „A comandat ce îi reprezintă”, au fost o parte dintre comentarii.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Externe
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
Monden
Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
Cristina Cioran și-a botezat băiețelul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, a lipsit de la slujba oficiată de ÎPS Teodosie (FOTO)
Monden
Cristina Cioran și-a botezat băiețelul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, a lipsit de la slujba oficiată de ÎPS Teodosie (FOTO)
Replica cu care Stela Popescu a șocat, înainte să moară: „Am fost mare vagaboandă”
Monden
Replica cu care Stela Popescu a șocat, înainte să moară: „Am fost mare vagaboandă”
Actor de la Hollywood, în vizită la o fabrică de eugenii din România. Angajatele, în extaz: „Vai, e frumos”
Monden
Actor de la Hollywood, în vizită la o fabrică de eugenii din România. Angajatele, în extaz: „Vai, e frumos”
Alina Pușcaș se reîntoarce la facultate: „Indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul”. Unde va studia vedeta
Monden
Alina Pușcaș se reîntoarce la facultate: „Indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul”. Unde va studia vedeta
Câți bani câștigă ispitele la Insula Iubirii. Suma invocată de Florin Ristei și reacția lui Speak: „Păi mă duc și eu ispită!”
Monden
Câți bani câștigă ispitele la Insula Iubirii. Suma invocată de Florin Ristei și reacția lui Speak: „Păi mă duc și eu ispită!”
Mihaela Borcea, dezvăluiri despre cumpenele prin care a trecut: „Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani”
Monden
Mihaela Borcea, dezvăluiri despre cumpenele prin care a trecut: „Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani”
Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
Monden
Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
Monden
Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
Ultima oră
23:54 - Creștere lentă a economiei: INS anunță un plus de doar 0,3% în primele șase luni ale anului
23:52 - UE a aplicat o amendă uriașă pentru Google, iar Donald Trump amenință din nou Europa cu tarife noi
23:35 - Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
23:26 - Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
23:20 - Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
23:03 - România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
23:00 - Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
22:50 - Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
22:41 - Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
22:24 - Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul