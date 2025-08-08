O actriță din România a devenit ținta comentariilor negative atunci când, printr-o postare pe Instagram, a anunțat că este însărcinată. Nu a putut rămâne indiferentă, așa că le-a răspuns oferit un răspuns celor care au jignit-o.

Cuprins:

Ce spune actrița despre schimbările apărute odată cu sarcina Ce mesaj a transmis Cabiria Morgenstern după ce a fost jignită

Ce spune actrița despre schimbările apărute o dată cu sarcina

Este sărbătoare în familia Maiei Morgenstern. acesteia, actriță la rândul ei, este însărcinată. a ținut să împărtășească cu urmăritorii de Instagram câteva imagini cu ea și totodată, să îi anunțe despre sarcină. Însă, comentarille lăsate de internauți la postare nu au fost nici pe departe cele la care se aștepta. În loc de felicitări și gânduri bune, Cabiria Morgenstern a fost bombardată cu insulte și comentarii acide pe rețelele de socializare.

Pe 7 august, Cabiria Morgenstern a anunțat public că este însărcinată și urmează să devină mămică pentru prima dată. În doar câteva ore, secțiunea de comentarii a postării s-a umplut de remarci răutăcioase, critici și jigniri.

„Momentan mi-e foarte greu să mă împac cu schimbările fizice, foarte rapide și intense în trimestrul 3. Dragi alte mămici, sunt deschisă la sfaturi în acest sens, dacă aveți!”, a scris Cabiria Morgenstern, în dreptul postării sale.

Ce mesaj a transmis Cabiria Morgenstern după ce a fost jignită

În ciuda perioadei definite de emoții intense, Cabiria Morgenstern și-a păstrat calmul în fața jignilor și cuvintele urâte care i-au fost adresate. Cu toate astea, tânăra le-a transmis un mesaj celor care și-au dat cu părerea despre ea și nu au făcut-o în cel mai drăguț mod posibil.

„Nu am înțeles și nu înțeleg în continuare pasiunea oamenilor pentru a insulta străini pe internet, dar recunosc că a devenit o sursă neașteptată de entertainment să mă uit la comentariile hateful de la postarea de pe Facebook cu mine”, a fost mesajul transmis de Cabiria Morgenstern, potrivit .