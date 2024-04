„Tot romantismul din jurul prealizării unui film a dispărut”: Woody Allen sugerează din nou că se retrage

Regizorul în vârstă de 88 de ani spune că este „pe tușă” și nu știe dacă va mai realiza un alt film din cauza muncii necesare pentru a obține distribuție și sprijin financiar.

De curând, cel mai nou film al său, Coup de Chance, a avut premiera

, spunând că se gândește serios să nu mai facă un alt film după lansarea în SUA a ultimului său film, Coup de Chance.

Într-un interviu acordat Air Mail, regizorul în vârstă de 88 de ani a fost întrebat dacă thrillerul erotic în limba franceză Coup de Chance va fi ultimul său film.

„Sunt pe tușă în privința asta”, a spus Allen. „Nu vreau să ies să strâng bani. Mi se pare o prostie. Dar dacă m-ar suna cineva sună și mi-ar spune că vrea să susțină un film, atunci i-aș lua în considerare propunerea la modul cel mai serios. Probabil că nu aș avea voința să spun nu, pentru că am atât de multe idei.”

Coup de Chance este al 50-lea lungmetraj al lui Allen și s-a confruntat cu o lansare dificilă în cinematografele din SUA, după ce a avut premiera la festivalul de film de la Veneția în 2023, unde a primit o primire călduroasă, potrivit .

După mișcarea #MeToo, Allen a fost efectiv criticat de Hollywood din cauza acuzațiilor că și-ar fi agresat sexual fiica adoptivă, pe Dylan Farrow, în 1992. Allen, care a fost investigat de clinica de abuz sexual asupra copiilor din spitalul Yale-New Haven și de Departamentul din New York și declarat nevinovat în ambele cazuri, și-a susținut întotdeauna nevinovăția.

După luni de întârzieri – și proiecții clandestine – Coup de Chance a fost lansat în SUA pe 5 aprilie.

Allen se plânge că noile filme ajung prea rapid pe platformele de streaming

„Nu contează pentru mine dacă filmul meu va fi distribuit aici sau nu”, a spus Allen pentru Air Mail of the US. „Odată ce reușesc să termin un film, nu mai urmăresc ce se întâmplă cu el. Distribuția filmelor oricum nu mai este ceea ce era.”

Regizorul a spus că filmul său, câștigător de Oscar, Annie Hall, a fost distribuit în cinematografe „puțin peste un an” în 1977, când a fost lansat.

„Acum, un film rulează două săptămâni într-un cinema”, a spus el. „Întreaga afacere s-a schimbat și nu într-un mod atrăgător. Toată dragostea și romantismul din jurul unui film a dispărut.”

Allen a împărtășit anterior sentimente similare: în 2022, i-a spus lui Alec Baldwin în timpul unui interviu pe Instagram live că „o mare parte din plăcere a dispărut” din cauza naturii în schimbare a distribuției cinematografice.

În același an, el a declanșat o serie de zvonuri de pensionare după ce un ziar spaniol a raportat că se va concentra mai degrabă pe scris decât pe realizarea de filme – deși mai târziu a negat afirmațiile.

„Woody Allen nu a spus niciodată că se retrage”, se spunea la acea vreme un comunicat. „El a spus că se gândește să nu facă filme, deoarece a face filme care ajung direct sau foarte rapid pe platformele de streaming nu este atât de plăcut pentru el.”

În ciuda comentariilor sale în Air Mail, Allen ar putea avea deja planuri pentru un nou film și de această dată. Într-un interviu din New York Times de săptămâna aceasta, sora sa, producătoarea Letty Aronson a spus că un nou film „este în curs de negociere” și că Allen „lucrează la un scenariu”.