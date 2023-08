Toto Cutugno a murit. Marele artist italian avea 80 de ani (VIDEO)

Toto Cutugno a murit. Marele artist italian avea 80 de ani. El era internat la spitalul San Raffaele din Milano, informează agenția italiană de presă

Anunțul a fost făcut de Danilo Mancuso, managerul său.

Cântăreţul şi compozitorul, cunoscut în special pentru hitul său „L’Italiano”, s-a stins „după o îndelungată suferinţă, care s-a agravat în ultimele luni”, a spus managerul. Cutugno suferea de cancer metastatic la prostată.

De-a lungul carierei, Toto Cutugno a compus peste 400 de melodii cântate în întreaga lume de mari artişti, a înregistrat 18 albume şi a vândut peste 100 de milioane de discuri pe întreg mapamondul, notează Agerpres.

Toto Cutugno, în România

Artistul italian a interpretat pentru prima oară în România în 1993, la Festivalul Cerbul de Aur de la Braşov, unde a impresionat publicul din ţara noastră cântând în limba română melodia populară „Ciobănaş cu trei sute de oi”.

A revenit de numeroase ori în România, declarând: „Sunt foarte legat emoţional de această ţară, pentru că am cunoscut mulţi români, cu care am lucrat şi am colaborat foarte bine. În România mă simt ca acasă”.