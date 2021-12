Transformare incredibilă la Chefi la cuțite. Cum arată după ce a slăbit 22 de kilograme (FOTO)

Inițial, i-a impresionat pe cei trei jurați de la Chefi la cuțite cu preparate inedite și delicioase, iar apoi i-a surprins pe fanii de pe Instagram după ce a dat dovadă de ambiție și răbdare și a reușit să slăbească 22 de kilograme.

În 2020, Caludia Radu sau Claudette a intrat în cursa Chefi la cuțite, iar Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost cuceriți de talentul ei în bucătărie.

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a slăbit 22 de kilograme

Recent, Claudette a postat pe Instagram o fotografie în care arăta cum a slăbit 22 de kilograme. Din iunie 2020 și până în noiembrie 2021, fost concurentă a reușit să treacă printr-o schimbare radicală.

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a apela la o dietă echilibrată și mai ales la foarte mult sport.

View this post on Instagram A post shared by Claudia Radu (@claudetteradu)

Cum a slăbit Claudia Radu de la Chefi la cuțite

Încă de la începutul show-ului culinar, fosta concurentă a povestit că a avut mult de suferit din cauza greutății sale. Vedeta a recunoscut că a fost victima bullyingului și că își dorește să facă o schimbare.

„Acesta este rezultatul meu intermediar la un an de când am început sa îmi schimb stilul de viață, -22 kg. Am făcut și greșeli, am avut și momente în care mi-am dorit să renunț, doar sunt om și este absolut normal. Poate unii vor spune ca nu este mult, dar orice kg în minus contează. Si cel mai mult contează sa nu renunti și să mergi înainte indiferent de obstacole.

De două luni am hotărât să mă alătur echipei thefitteam.ro și să învăț să mă alimentez corect. Am descoperit că făceam multe greșeli în combinarea alimentelor și am aflat și care au fost cauzele pentru care m-am îngrășat atât de mult odată cu trecerea anilor”, a scris ea pe Instagram.

Tot pe rețelele sociale, fosta concurentă de la Chefi la cuțite a distribuit și imagini cu meniul ei zilnic:

View this post on Instagram A post shared by Claudia Radu (@claudetteradu)

View this post on Instagram A post shared by Claudia Radu (@claudetteradu)