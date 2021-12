Transformarea radicală a lui Ilie Năstase, după ce a avut COVID: „Nu știu ce i-au băgat în spital”

Ilie Năstase (75 de ani) e de nerecunoscut, după ce a fost externat din spital. Soția sa, Ioana (45 de ani), a făcut dezvăluirile. Frumoasa brunetă este uimită de cât de bine se prezintă din punct de vedere fizic fostul lider mondial din tenis, după ce s-a recuperat, în urma infectării cu SARS-COV-2.

Transformarea lui Ilie Năstase este radicală, în sens pozitiv. Fostul jucător de tenis are mare spor la treburile casnice.

„Ilie e mai bine decât înainte! Nu știu ce i-au băgat în spital, ce tratamente i-au făcut, dar e într-o formă de zile mari! Taie și cară lemne toată ziua, pentru că eu sunt cu șemineul. Eu nu concep să nu am șemineu în casă.

Îmi place să stau lângă șemineu, să beau un vin fiert și să mă relaxez. În pijamale, evident! Am stat în pijama toată ziua de când suntem aici, de dimineață până seara, am lenevit. Am ieșit și în club puțin”, a declarat Ioana Năstase, pentru Click.

Ilie Năstase a revenit în forță, după ce a avut COVID-19

Ilie Năstase a fost internat în spital, fiind deja vaccinat anti-COVID. Fostul număr 1 ATP a declarat că a avut o formă ușoară a bolii.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă!

Am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme (…)”, a declarat fostul sportiv, pentru Impact.