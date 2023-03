Transformarea spectaculoasă a unei tinere! A dat jos peste 30 de kilogame: „Niciodată nu voi uita cum era să fiu prietena cea grasă și urâtă” (VIDEO)

Liv Ralph, o tânără în vârstă de 25 de ani, a dezvăluit recent cum arăta înainte să-și schimbe stilul de viață și să slăbească mai bine de 32 de kilograme. În trecut, ea a fost jignită de colegii de la școală din cauza greutății sale și i s-a spus că seamănă cu Hagrid, personajul din seria Harry Potter, notează

Însă acum, după ce a slăbit și și-a vopsit părul, Liv este de nerecunoscut și a atras atenția multor oameni pe rețelele sociale, unde împărtășește povestea ei de transformare. Deși încă este preocupată de aspectul fizic, tânăra se bucură acum de acceptare și admirație din partea altora, fiind apreciată pentru tot ceea ce este.

Tânăra a vorbit despre schimbările semnificative prin care a trecut în ultimii ani, într-un clip postat pe TikTok. Aceasta a dezvăluit că a fost supusă la insulte repetate din cauza aspectului său fizic, dar acum oamenii sunt impresionați de schimbarea sa uimitoare. Liv, cunoscută pe TikTok sub numele de @llivrallph, a avut de luptat cu kilograme în plus, însă după ce a slăbit, a ales să își schimbe și culoarea părului, devenind de nerecunoscut.

„Tinerii acordă acum timpul lor, mă ascultă și mă iau în serios. Niciodată nu voi uita cum era să fiu prietena cea grasă și urâtă și îmi voi petrece viața încercând să evit să mai trăiesc acel sentiment”, a mărturisit tânăra, conform Daily Star.

For all those saying I lost my sparkle…you’re wrong because I gained it 🤍