Trasformare radicală pentru Adele. Pictorial îndrăzneț și dezvăluiri surprinzătoare pentru cântăreața britanică: „Eram beată ca dracu'” (FOTO)

Cântăreața Adele (33 de ani) a revenit în atenția fanilor cu noi proiecte și o imagine destul de schimbată. În ultimii cinci ani s-a ocupat de creșterea fiului ei, Angelo. S-a măritat și a și dovorțat apoi de Simon Konecki, iar acum și-a anunțat revenirea în forță în lumina reflectoarelor, printr-un nou album muzical.

În noul album, Adele explică schimbările din viața ei. Totodată, acesta reprezintă o scrisoare de dragoste adresată fiului ei, în vârstă de 9 ani, potrivit artistei.

„Fiul meu a avut multe întrebări. Întrebări foarte bune, întrebări inocente, pentru care nu am un răspuns… Am simţit că vreau să îi răspund, prin acest disc, când va avea 20 sau 30 de ani, cine sunt şi de ce am ales de bună voie să îi demontez întreaga viaţă în căutarea propriei mele fericiri. L-am făcut uneori să fie chiar nefericit. Şi asta este o adevărată rană pentru mine pe care nu ştiu dacă o voi putea vindeca vreodată”, a declarat Adele.

Probleme severe pentru Adele, în tinerețe

Cântăreața a precizat că prin noul album, intitulat „30″, a trecut într-o nouă etapă a vieții. Astfel, prin intermediul versurilor nu dorește să-și mai blameze foștii parteneri de viață. „Acum trebuie să mă abordez pe mine”, a explicat britanica.

Multe schimbări a făcut Adele în viața sa, în ultimii ani.

„Eram beată ca dracu’ pe la ’21’, nu îmi amintesc prea multe, îmi amintesc doar că eram tristă. Pe la ’25’ eram, evident, trează, pentru că eram proaspăt mamă. Eram mult în acord cu ce credeam că ar putea vrea sau nu oamenii. Cu acesta de acum, am luat decizia conştientă de a gândi, poate pentru prima dată în viaţă, ‘Ce vreau eu?’”, a dezvăluit artista.

Transformare majoră pentru Adele

Cu prilejul revenirii în showbiz, Adele a realizat un pictorial spectaculos pentru revista Vogue. Așa cum se poate observa în fotografii, artista a slăbit foarte mult.

View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)