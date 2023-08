Trucurile secrete ale Mădălinei Ghenea / Cum se menține fotomodelul și ce face în fiecare zi pentru a arăta exemplar: „Nu e greu...”

Mădălina Ghenea este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute femei din România. Fotomodelul sexy se bucură de un real succes, atât în țară, cât și în străinătate. Ea a devenit cunoscută în Italia, unde a reușit să cucerească inimile tuturor fiind un model de renume și totodată lăudată pentru aspectul fizic pe care îl are.

Cum se menține Mădălina Ghenea și ce face în fiecare zi pentru a-și păstra silueta

Mădălina Ghenea a plecat din România acum mulți ani. Ea a reușit să se facă remarcată în Italia, construindu-și o carieră de succes în televiziune, actorie și modelling. Fotomodelul este tare apreciată pentru talentul ei, dar și pentru aspectul fizic cu care întoarce toate privirile.

Pentru a arăta exemplar, Mădălina se antrenează de dimineață în sala de fitness și are grijă zilnic la ce mănâncă. Uneori, ea ține și un fasting, pentru detoxifierea organsimului.

„Un fizic asemenea celui pe care îl are Mădălina Ghenea nu se datorează doar ‘Mamei Natură’. Modelului îi place să facă mult sport, atât în sală, cât și în aer liber. Nu e greu să o vezi pe stradă plimbându-se în haine sport, cu căști, în timpul plimbărilor sale.

În sala de fitness, pe de altă parte, se antrenează atât cu greutăți, cât și cu greutatea corpului, pentru a-și tonifia picioarele. De ceva vreme a descoperit și boxul, un sport pe care îl iubește pentru că îi permite să își lucreze întreg corpul. Este obositor, dar este și distractiv. Actrița este foarte atentă la nutriție și are grijă să mănânce alimente sănătoase și naturale. Are grijă să bea multă apă pe parcursul zilei, care o ajută să rămână hidratată și să aibă un ten și un păr sănătos.

Ocazional face fasting intermitent, pe care nu îl ține pentru a pierde din greutate, ci pentru a-și detoxifia organismul. Mădălina are foarte mare grijă de părul și tenul său. Pentru a avea o piele ca a ei, trebuie hidratată nu doar cu multă apă, ci și folosind diverse creme de față și corp. În plus, vara nu poate lipsi protecția solară. Mădălina are mare grijă și de coafurile ei. Adoră să se inspire de la Anna Magnani și Sophia Loren, pentru că se simte foarte apropiată de Italia”, spun jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, potrivit .