Trupa Fugees s-a reunit poate pentru ultima oară într-un concert, Pras riscă până la 20 de ani de închisoare

Pras a fost găsit recent vinovat de conspirație și de faptul că a acționat ca agent neînregistrat al unui guvern străin și riscă până la 20 de ani de închisoare.

Șansele de a-i vedea din nou pe Hill, Jean și Michel pe scenă nu mai sunt foarte mari

În data de 3 iunie, la picnicul anual Roots Picnic din Philadelphia, Lauryn Hill a surprins participanții prin faptul că i-a adus alături de ea pe scenă pe colegii săi de la Fugees, Wyclef Jean și Pras Michel.

Legendarul trio a încheiat concertul cu șase piese, inclusiv clasicele „How Many Mics”, „Ready or Not”, „Killing Me Softly” și, ca final, „Fu-Gee-La”.

Trupa The Fugees s-a mai mobilizat în acest fel în timpul unui spectacol la New York în 2021 atunci când plănuise și un turneu pentru a sărbători cea de-a 25-a aniversare a albumului „The Score” din 1996.

În cele din urmă au fost nevoiți să anuleze turneul, invocând complicații cauzate de pandemia COVID-19.

Șansele de a-i vedea din nou pe Hill, Jean și Michel pe scenă nu mai sunt foarte mari, având în vedere problemele legale foarte serioase ale lui Michel.

Rapperul a fost acuzat că a primit bani de la omul de afaceri malaezian fugar Jho Low prin intermediul unor donatori falși pentru campania din 2012 a lui Barack Obama, că a încercat să împiedice o anchetă privind spălarea de bani a lui Low și că a încercat să convingă SUA să extrădeze un disident chinez.

Cazul lui Michel a inclus mărturia martorului vedetă Leonardo DiCaprio, Low asigurând finanțarea filmelor de la Hollywood, inclusiv a filmului lui DiCaprio „Lupul de pe Wall Street”.

În timp ce Michel își susține nevinovăția, Low a fugit de autorități în ultimii ani. Data la care va fi pronunțată sentința lui Michel nu a fost încă stabilită.