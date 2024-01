Tudor Ionescu de la Fly Project, anunț surprinzător după 8 ani de căsnicie cu Anamaria: „Nu mă ține nimeni lângă nimeni”

Tudor Ionescu de la Fly Project a făcut câteva dezvăluiri într-un interviu acordat recent.

Artistul a vorbit despre iubire, muncă, momente dificile ale vieții și fiica sa, Ilinca, rodul relației pe care o are de 18 ani cu Anamaria, cu care e însurat de 8.

Tudor Ionescu, dezvăluiri despre viața personală

Cântărețul care a cucerit topurile muzicale cu proiectul său, Fly Project, a vorbit, pentru prima oară, despre o serie de lucruri personale. În ceea ce privește hit-urile pe care le-a lansat, cântărețul a spus că: „Despre niciuna dintre piesele mele care astăzi sunt hituri nu am știut niciodată dacă vor fi sau nu hituri, au fost niste piese pe care oamenii le-au făcut hituri. În schimb, pentru mine, Ilinca s-a născut direct hit, cel mai mare hit”, scrie .

În ceea ce privește fericirea, artistul a declarat că nu poate numi concret un astfel de moment din viața lui: „Nu am cum să îmi amintesc chiar primul moment în care am fost cu adevărat fericit, pentru că fericirea de la o vârstă la , iți dorești – de la un an la altul – de fiecare dată altceva ca să fiu fericit, dar cea mai fericită perioadă a vieții mele este perioada pe care am petrecut-o la bunici, la Aiud, unde am stat până la vârsta de 10 ani”.

„Nu mă ține nimeni lângă nimeni”

Artistul a vorbit, de asemenea, și despre soția sa. „Cu Anamaria m-am cunoscut la TVR, în 2005, când am fost la o emisiune tv, și ia uită-ne tot aici, după 18 ani, sper puțin mai înțelepți decât în 2005. Nu mă ține nimic lângă nimeni, cred că e o chestie de alegere, de sentimentele pe care le ai pentru acel om.

Aici cred că ea știe cel mai bine, însă e clar că ce a atras-o la mine a rămas și-n prezent și a fost o constantă în toți acești ani”