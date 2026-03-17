Experiență șocantă pentru Iulia Pârlea: Un bărbat mascat a urmărit-o și s-a urcat în mașina ei. Ce a urmat

Traian Avarvarei
17 mart. 2026, 14:14
Iulia Pârlea. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Iulia Pârlea a povestit cum s-a trezit cu un fan obsedat în mașină
  2. De ce discreția pe rețelele sociale e importantă

Iulia Pârlea a trecut recent printr-o experiență traumatizantă. Un bărbat care căpătase o obsesie pentru ea a urmărit-o și chiar s-a urcat în mașina ei. După un prim moment de panică, știrista de la Pro TV și-a dat seama cum să se comporte cu individul și a reușit, până la urmă, să-l convingă să coboare din mașina ei.

Iulia Pârlea a povestit cum s-a trezit cu un fan obsedat în mașină

Iulia Pârlea a spus că a avut admiratori încă dinainte să apară pe sticlă: „Unii sunt foarte drăguți, îmi trimit flori sau mesaje, alții mă așteaptă în fața televiziunii, ceea ce nu e OK din punctul meu de vedere. Dar, după ultima pățanie, faptul că m-ar aștepta în fața televiziunii nu mi s-ar mai părea așa o nenorocire. Cu toate că, repet, nu e nici asta în regulă”.

Ea a povestit apoi ce i s-a întâmplat.

„Recent, un domn cu o mască pe față s-a urcat la mine în mașină. Sunt mândră de mine, de felul în care am reacționat. Am fost foarte sigură pe mine chiar dacă în momentele alea nu mi se părea că sunt sigură pe mine și că știu ce fac. Dar se pare că totuși m-am descurcat.

Prima oară am țipat, că m-am speriat, după care am conștientizat că trebuie să vorbesc frumos, că era clar că omul avea niște probleme la cap dacă a recurs la gestul ăsta. A înțeles până la urmă, a coborât din mașina mea. Dar mi-a dat de gândit treaba asta și i-am spus și lui: ”Faptul că apar la televizor nu-ți dă dreptul să urci peste mine în mașină”. E șocant, sincer! Nu poți să intri cu bocancii în viața unui om doar pentru că-l vezi la televizor”, a susținut Iulia Pârlea, pentru VIVA!.

De ce discreția pe rețelele sociale e importantă

Ea a spus și cum și-a dat seama bărbatul respectiv unde se află: „A spus diverse, nici nu vreau să mai vorbesc despre asta. Mi-a arătat tot felul de poze cu mine, capturi de pe Instagram. Rețelele sociale sunt bune, dar uite că mai și strică pentru că unii înțeleg greșit tot fenomenul ăsta de online. Acest domn a văzut atunci că eu sunt la sală, că pusesem pe story locația, și a așteptat să ies, apoi m-a urmărit până la mașină… Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul s-a terminat cu bine până la urmă și nu am pățit nimic grav”.

Citește și...
Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
Monden
Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Ce spune cântăreața
Monden
Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Ce spune cântăreața
Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
Monden
Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
Regele Marii Britanii a încercat rolul de DJ într-un studio din Manchester. Cum a ajuns monarhul să mixeze muzică alături de un tânăr artist (VIDEO)
Monden
Regele Marii Britanii a încercat rolul de DJ într-un studio din Manchester. Cum a ajuns monarhul să mixeze muzică alături de un tânăr artist (VIDEO)
Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorț de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
Monden
Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorț de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
Șoc în showbiz! Jador și Oana Ciocan s-au despărțit. Ce s-a întâmplat între cei doi
Monden
Șoc în showbiz! Jador și Oana Ciocan s-au despărțit. Ce s-a întâmplat între cei doi
Reprezentanta României la Eurovision, reacție la apelurile de descalificare a piesei: „Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie” (VIDEO)
Monden
Reprezentanta României la Eurovision, reacție la apelurile de descalificare a piesei: „Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie” (VIDEO)
Cum a slăbit Gina Pistol în doar 12 zile. Cura neobișnuită care i-a „resetat” metabolismul: „Nu-mi venea să cred!” (VIDEO)
Monden
Cum a slăbit Gina Pistol în doar 12 zile. Cura neobișnuită care i-a „resetat” metabolismul: „Nu-mi venea să cred!” (VIDEO)
Lucian Viziru, acuzat că e alcoolic? „Haideți să stabilim un aspect” (VIDEO)
Monden
Lucian Viziru, acuzat că e alcoolic? „Haideți să stabilim un aspect” (VIDEO)
Gina Pistol, despre provocările maternității. De ce i-a fost greu să se gândească la al doilea copil: „Este foarte stresant” (VIDEO)
Monden
Gina Pistol, despre provocările maternității. De ce i-a fost greu să se gândească la al doilea copil: „Este foarte stresant” (VIDEO)
Ultima oră
15:24 - Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
15:20 - Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
15:00 - Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
14:59 - Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
14:46 - Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare
14:45 - Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
14:44 - Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
14:32 - Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
14:21 - Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
14:17 - Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)