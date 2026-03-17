Iulia Pârlea a trecut recent printr-o experiență traumatizantă. Un bărbat care căpătase o obsesie pentru ea a urmărit-o și chiar s-a urcat în mașina ei. După un prim moment de panică, știrista de la Pro TV și-a dat seama cum să se comporte cu individul și a reușit, până la urmă, să-l convingă să coboare din mașina ei.

Iulia Pârlea a povestit cum s-a trezit cu un fan obsedat în mașină

Iulia Pârlea a spus că a avut admiratori încă dinainte să apară pe sticlă: „Unii sunt foarte drăguți, îmi trimit flori sau mesaje, alții mă așteaptă în fața televiziunii, ceea ce nu e OK din punctul meu de vedere. Dar, după ultima pățanie, faptul că m-ar aștepta în fața televiziunii nu mi s-ar mai părea așa o nenorocire. Cu toate că, repet, nu e nici asta în regulă”.

Ea a povestit apoi ce i s-a întâmplat.

„Recent, un domn cu o mască pe față s-a urcat la mine în mașină. Sunt mândră de mine, de felul în care am reacționat. Am fost foarte sigură pe mine chiar dacă în momentele alea nu mi se părea că sunt sigură pe mine și că știu ce fac. Dar se pare că totuși m-am descurcat.

Prima oară am țipat, că m-am speriat, după care am conștientizat că trebuie să vorbesc frumos, că era clar că omul avea niște probleme la cap dacă a recurs la gestul ăsta. A înțeles până la urmă, a coborât din mașina mea. Dar mi-a dat de gândit treaba asta și i-am spus și lui: ”Faptul că apar la televizor nu-ți dă dreptul să urci peste mine în mașină”. E șocant, sincer! Nu poți să intri cu bocancii în viața unui om doar pentru că-l vezi la televizor”, a susținut Iulia Pârlea, pentru

De ce discreția pe rețelele sociale e importantă

Ea a spus și cum și-a dat seama bărbatul respectiv unde se află: „A spus diverse, nici nu vreau să mai vorbesc despre asta. Mi-a arătat tot felul de poze cu mine, capturi de pe Instagram. Rețelele sociale sunt bune, dar uite că mai și strică pentru că unii înțeleg greșit tot fenomenul ăsta de online. Acest domn a văzut atunci că eu sunt la sală, că pusesem pe story locația, și a așteptat să ies, apoi m-a urmărit până la mașină… Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul s-a terminat cu bine până la urmă și nu am pățit nimic grav”.