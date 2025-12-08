B1 Inregistrari!
Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme"

Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 23:53
Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Sursa foto: Captură video - Antena 1 / YouTube
Cuprins
  1. Cristi Borcea, declarații despre fotbal
  2. Cristi Borcea, mândru de familia lui

Cristi Borcea a oferit un rar interviu în care a vorbit despre familia sa, dar și ce crede că ar trebui să se întâmple pentru ca fotbalul românesc să depășească perioada de criză în care se află.

Cristi Borcea, declarații despre fotbal

„Am trăit la o intensitate mare, gândiți-vă că la 27 de ani conduceam un club ca Dinamo. Am avut două divorțuri și o operație pe cord deschis la vârsta de 41 de ani, deci vă dați seama care era nivelul meu de stres când eram implicat în fotbal”, a rememorat Cristi Borcea.

Acesta a explicat și ce ar trebui să se întâmple pentru redresarea fotbalului românesc: „Din fotbalul românesc am ieșit pentru totdeauna! Am trăit intens de la 27 de ani până la 44, acum e rândul celor tineri să se ocupe și să ducă fotbalul mai departe, dar fără o investiție masivă alături de Guvern, cum s-a întâmplat în Ungaria, e greu. Trebuie să se investească în centrele de copii și juniori zece ani, să poată crește. Ce a făcut Hagi, dar la scară națională, să investim în infrastructură, altfel nu o să mai putem să ieșim la liman”.

Cristi Borcea, mândru de familia lui

Întrebat de VIVA! care dintre cei nouă copii i-a moștenit flerul în afaceri, Borcea a răspuns: „Toți cei patru băieți, Patrick, Coco, Alex și Milan, au luat din ambiția mea, le prevăd un viitor foarte bun și vor intra, ușor-ușor, cât mai adânc în afacerile pe care le am. Fetele… Cu fetele e mai greu pentru că sunt mai cocoloșite, mai răsfățate. Ele sunt prințesele, cu băieții sunt mai dur. Dar nici fetelor și nici băieților nu le refuz nimic”.

Cristi Borcea a mai susținut că 2025 a fost un an foarte bun pentru el, pentru că-i merg bine afacerile, are părinții sănătoși, iar soția sa, Valentina Pelinel, este un echilibru în casa lor.

„Pe plan personal a fost un an extraordinar! Cel mai important este că familia este bine, mama cu tata sunt bine, sănătoși. Petrec timp cu ei, dar nu cât ar trebui, din păcate, pentru că am și eu peste 2000 de angajați, nouă copii, am multe probleme.

Soția mea, Valentina, este foarte bine. Este foarte implicată în creșterea celor trei copii, este implicată zi de zi în activitatea lor și îmi dă echilibrul de care am nevoie. A fost, este și va fi alături de mine pentru că am mare nevoie de aportul ei din toate punctele de vedere”, a mai afirmat Cristi Borcea, pentru VIVA!.

