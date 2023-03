Vedeta muzicii populare s-a retras la mănăstire: „Tot timpul vorbesc cu Dumnezeu”

Una dintre cele mai admirate cântărețe de muzică populară și-a găsit odihna și refugiu spiritual la o mănăstire. Fiind foarte devotată, artista și-a petrecut mai mult timp decât de obicei rugându-se.

Claudia Ghițulescu a luat o decizie radicală

Claudia Ghițulescu a ales să se retragă pentru câteva zile la o mănăstire de la Piatra Neamț, unde a putut și dormi și s-a dedicat rugăciunilor.

„Îmi place foarte mult să merg la locurile sfinte și de data asta am fost la Nichit, o mănăstire lângă Piatra Neamț. Chiar am simțit că am dat mâna cu Dumnezeu, a fost așa… Am dormit mai multe zile la mănăstire și am avut timp mai mult pentru rugăciune’, a declarat artista la Antena Stars, conform Spynews.

„Tot timpul vorbesc cu Dumnezeu. Am simțit pur și simplu că stau numai în rugăciune. Acum i-am înțeles pe preoții și pe călugării care rezistă la mănăstire. Faptul că te rogi, nu îți mai trebuie nimic, nu îți mai trebuie să te duci să vezi lucruri care sunt pe moment frumoase, dar nu îți rămân în suflet cum îți rămâne o rugăciune”, a mai adăugat ea.

Claudia Ghițulescu spune că simte nevoia să să se roage de două ori pe zi.

„Dimineața la cafea îmi place să stau cu mine și cu Dumnezeu, să citesc o rugăciune. Mi se așază o liniște în suflet. Seara, înainte de somn, beau un ceai și citesc rugăciunea de noapte bună. Mereu l-am simțit pe Dumnezeu”, a mai spus artista, citată de .