Viața lui Pepe după ce a devenit tată. Cum se descurcă artistul în noul rol: „E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat...”

Pepe a devenit tată pentru a treia oară, soția lui, Yasmine Ody, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, la începutul lunii iunie. Artistul a remarcat mai multe schimbări de când este tătic de băiat, însă încearcă să fie un părinte cât mai implicat.

În cadrul unei emisiuni, Pepe a destăinuit cum s-a schimbat viața lui de când a devenit tată pentru a treia oară. De asemenea, artistul a menționat despre posibilitatea de a mai avea încă un copil, scrie

Cât de mult i s-a schimbat viața lui Pepe de când a devenit tată de băiat

În perioada 2012-2021, Pepe a fost căsătorit cu Raluca Pastramă. Cei doi au împreună două fetițe superbe, pe Rosa Alexandra și Maria. Ei bine, artistul și mama copiilor săi au decis să divorțeze, anunțul fiind făcut chiar de acesta, prin intermediul unui videoclip postat pe Youtube. La puțin timp de la separare, s-a afișat cu noua iubită, Yasmine Ody.

La începutul lunii iunie, au devenit părinții unui băiețel minunat și iată ce schimbări în viață i-a adus noul statut.

„E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.r să fii tată de băiat sau de fată). (…) Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios.

Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele. Au venit toate așa, eu am continuat și cu online-ul pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online”, a mărturisit Pepe.

Ce crede Pepe despre posibilitatea de a deveni tată încă o dată

Artistul este mândru de fiul său, în special pentru faptul că seamănă cu el. Artistul susține că nu se gândește momentan dacă mai vrea sau nu un copil, dar a ținut să precizeze că nu are de unde să știe niciodată ce se va întâmpla pe viitor.

„E blonduț așa, seamănă cu maică-sa mai mult, cu mine la atitudine, e tare. (…) Nu fac diferențe niciodată (n.r între copii)”, a adăugat Pepe.

între copiii lui și își face mereu timp pentru ei. Pepe susține că are tot ce îi trebuie, mai ales pentru că are și fete, dar și băiat.

„Nu fac diferențe niciodată (n.r – între copii). Acum spun că e prea devreme să mă mai gândesc la un copil, avem nevoie de momentele noastre de cuplu, am fetele mari, am băiat, am tot ce trebuie, dar nu ai de unde să știi”, a explicat prezentatorul de la Antena 1.