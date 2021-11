Vica Blochina despre relația cu Victor Pițurcă: „Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum”

Vica Blochina este cunoscută publicului larg pentru aventuri și relații amoroase cu bărbați influenți. Femeia are 46 de ani și se consideră independentă și puternică. Aceasta a avut o relație cu Victor Pițurcă. Cei doi s-au întâlnit timp de 16 ani.

Cum s-au cunoscut cei doi amanți

Acum 20 de ani, Vica Blochina s-a mutat în România. Dansatoarea din Lituania a fost balerina la Clubul Melody din București. La vârstă de 20 de ani l-a cunoscut pe Victor Pițurcă. Cei doi au trăit o poveste de dragoste, în secret.

Fostul jucător de fotbal avea 39 de ani și a fost căsătorit. Amanții au fost împreună o perioadă lungă de timp și au făcut un fiu.

Numele blondinei a devenit cunoscut datorită procesului de paternitate pe care femeia i l-a intentat antrenorului pentru recunoașterea lui Edan. Prin urmare, Victor Pițurcă a fost obligat să-i plătească pensie alimentară în valoare de 39.000 de de lei pe lună.

Vica Blochina, abandonată de Victor Pițurcă, chiar în perioada sarcinii

Fosta amantă a fost invitată, recent, pe platoul emisiunii „La Măruță”, unde a povestit despre clipe teribile prin care a trecut chiar atunci când a fost în așteptarea copilului.

„Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot! Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor”.

Vica Blochina povestește despre relații cu bărbați însurați

Blondina a recunoscut că are remușcări față de Maria Pițurcă, soția antrenorului. Femeia îi cere scuze și are regrete pentru ceea ce i-a făcut.

„Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum“, a remarcat Vica Blochina la Pro Tv.

Acum, Victor Pițurcă se înțelege foarte bine cu Edan. Cei doi comunică și petrec mult timp împreună. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Acum Edan e mare, el vrea să facă la tatăl lui Sărbătorile, dar eu vreau să-l iau o lună cu mine în Thailanda, în decembrie. Negociem! Sunt foarte obosită și vreau să mă odihnesc. Eu când nu produc bani intru în depresie”, a conchis Vica Blochina.