Viciul care a bântuit viața Anamariei Prodan: „De atunci am zis că trebuie să gândesc cu creierul”

S-a aflat în cele din urmă care a fost viciul care a marcat . Potrivit afirmațiilor impresarei, ea a fost profund pasionată de jocurile de noroc, iar această cauză a condus la pierderea unor sume semnificative de bani de-a lungul vieții sale.

Anamaria Prodan investește într-un cazino pe litoralul mării

a luat recent decizia de a-și extinde afacerile prin deschiderea unui cazino într-o stațiune de pe litoralul mării. Anamaria Prodan a dezvăluit că a fost implicată în parierea unor sume semnificative de bani la jocurile de noroc. Ea afirmă că, deși a obținut câștiguri în numeroase ocazii, a suferit și pierderi financiare considerabile.

Impresara afirmă că obişnuia să acţioneze din inimă în trecut, până în momentul în care a înţeles că este necesar să ia decizii rationale. De atunci, ea a decis să-şi investească banii în diverse afaceri, inclusiv într-un cazino, cea mai recentă iniţiativă a sa, scrie .

De la jucător pasionat la observator înțelept

„Am fost pasionată de jocuri, o viaţă întreagă. Sume pierdute foarte mari, eram o copilă. Mi se părea că dacă am câştigat de câteva ori, nu pot falimenta cazinourile din lume. Am pierdut mult, tocmai pentru asta am înţeles că toate lucrurile trebuie să aibă o măsură. De atunci am zis că trebuie să gândesc cu creierul, nu cu inima. Atunci când am gândit cu inima, am pierdut. Cazinoul e o parte din viaţa mea, o parte frumoasă, din care am învăţat foarte multe lucruri. Acum sunt de cealaltă parte a baricadei, doar asist jucătorii”, a declarat Anamaria Prodan.