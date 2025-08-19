(VIDEO) Florin Salam, declarații fără perdea, după ce presa a scris că și-a pierdut mașina la cămătari. Ce a mărturisit manelistul

Florin Salam, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele de la noi din țară, a venit cu o reacție în urma scandalului în care a fost implicat. Presa a vuit despre faptul că artistul și-ar pierdut mai multe bunuri de la valoare la cămătari, printre care o mașină luxoasă.

Manelistul a oferit declarații pe rețelele de socializare referitoare la acest lucru. Odată cu aceste precizări, Florin Salam pare că i-a lămurit pe fanii înfocați să știe adevărul.

Cuprins:

„Eu sunt peste Rolls, eu ca om!”. Ce declarații a făcut manelistul

Ce a spus Roxana Dobre despre perioada în care Florin Salam s-a confruntat cu consumul de substanțe interzise

Potrivit declarațiilor oferite de Florin Salam, faptul că a avut o astfel de pierdere financiară nu este o problemă atât de mare, încât să îl facă să „se plângă”. Acesta a spus că pentru el contează mult mai mult liniștea familiei sale decât toți banii din lume.

„M-ați văzut pe mine să mă plâng de mașini? Sau dacă cheltui 5 lei într-o zi, să nu mai zic 500.000 sau 1 milion de dolari. Eu ăsta sunt! Eu sunt peste Rolls, eu ca om! E mic Rolls-ul! Sunt bine cu toată lumea, am luat nunți până în 2027 și mă plâng acum. Fiți bine pentru voi, în mintea voastră, și lăsați-mă să îmi cresc copiii”, a declarat Florin Salam, într-un videoclip devenit viral pe

În urmă cu ceva timp, soția lui, Roxana Dobre, a vorbit despre perioada în care celebrul F.S. s-a confruntat cu consumul de droguri. Femeia a mărturisit că, deși a fost greu, acesta reușit să se stabilizeze, iar acest lucru s-a întâmplat cu ajutorul Divinității. De asemenea, Roxana a povestit că artistul este un soț foarte bun.

„A fost un exemplu și când era Florin pe care îl știm cu toții din trecut, bine, nu Florin cum îl știm cu toții, dar cine și-a dat seama că nu e cu adevărat Florin, chiar și atunci îl copiau făcând prostiile pe care le făcea la momentul respectiv, nu cu voia lui, bineînțeles, dar mai ales acum că este un adevărat Florin așa cum l-am cunoscut eu înainte, vă dați seama că este un exemplu (…) A fost greu, dar atunci când lucrează Dumnezeu și este de Sus, nimic nu e greu (…) Da (n.r. l-a încurajat să vorbească despre problemele cu care s-a confruntat). Este un soț bun, nu ascultător, e mult spus ascultător”, a declarat Roxana Dobre, la Un Show Păcătos, potrivit