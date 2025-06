Violeta Bănică și iubitul ei au plecat în vacanță. Ce destinație a ales cuplul?

Pentru Violeta Bănică, urmează să înceapă un nou capitol din viață. Tânăra a terminat liceul, a fost admisă la o facultate prestigioasă din SUA, iar acum urmează să se mute peste Ocean. Dar până atunci, fiica vrea să își sărbătorească reușitele pe plan educațional și să se bucure de vară, motiv pentru care a plecat alături de iubitul său într-o vacanță, în Italia.

Pentru fiica Andreei Marin, ultima perioadă a fost una marcată de stres. Tânără a absolvit liceul și a fost admisă la prestigioasa Universitate Cornell din Statele Unite. Însă, până la marea plecare peste Ocean, Violeta Bănică și iubitul ei, cu care are o relație la distanță, s-au regăsit și au plecat într-o vacanță.

Violeta Bănică și-a surprins recent urmăritorii cu o fotografie de cuplu, surprinsă în lift. Fanii nu au contenit din a-i complimenta pe cei doi tineri, scrie .

Violeta Bănică și George vor locui împreună în SUA

Momentul plecării în America se apropie cu pași repezi pentru Violeta. Deși este un pas mare, generator de multe emoții, tânăra este fericită și nerăbdătoare să locuiască alături de iubitul său.

George este student în de deja un an. Acum, Violeta urmează să i se alăture.

„Noi avem o relație la distanță de un an, de fapt, și mă mut cu el! Pe partea aceasta, abia aștept să merg acolo. El e la Inginerie acolo, la trei ore distanță de mine, iar anul viitor va fi la aceeași facultate ca și mine.

Decizia mea de a mă muta în State a fost luată de mult timp, acum patru ani am zis că vreau să merg la Harvard, am rămas cu ideea aceasta vreo trei ani, dar am vizitat campusul de la actuala facultate și m-am decis.

Decizia mea nu e fost deloc legată de George. A fost doar legată de mine. L-am susținut când a plecat în State, i-am zis că relația noastră o să supraviețuiască, nu este nicio problemă! Dacă ne iubim, logic că o să rezistăm!”, a spus Violeta Bănică.