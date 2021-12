Vlad Zamfirescu a luat o decizie prin care a uimit o lume întreagă. Familia lui suferă!

Lumea teatrului e zguduită de un nou scandal. Unul dintre cei mai renumiți actori a plecat din familie. Bărbatul și-a făcut bagajele și a dispărut din viața soției. Cei doi au copii și un trecut comun.

Dramele din viaţa lui Vlad Zamfirescu

Vlad Zamfirescu nu mai locuiește alături de familia sa. Mihaela, mama celor doi copii, a fost părăsită de celebrul soț. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Foștii au petrecut împreună două decenii și au crescut doi copii. Mihaela Zamfirescu mai are sentimente și nu poate să-și refacă viața. Femeia trece prin clipe teribile.

Vlad Zamfirescu este foarte solicitat și se implică în mai multe proiecte. Actorul nu oferă detalii în plus și evită să răspundă la orice fel de întrebare legată de viața personală. Bărbatul locuiește separat de familia sa, dar reușește să petreacă mult timp alături de băieții săi.

Actorul şi-a ignorat familia

Actorul este discret atunci când vine vorba de viața privată, limitându-se doar la cea profesională. Zamfirescu reușește să facă fața dramelor personale, pentru că se dedică meseriei și nu prea are timp liber.

„Eu o să stau mai mult pe la birou, asta-i viața, pentru că este închidere de an! O mini vacanță, dar aproape de birou, pentru că am multă treabă. Nu am timp să plec din București, din păcate, anul acesta„, a remarcat Vlad Zamfiresu pentru click.