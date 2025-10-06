B1 Inregistrari!
Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii". Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca

06 oct. 2025, 16:49
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că solicitările de demisie la adresa lui Mihai Jurca sunt „cel puțin absurde”, în condițiile în care la Cancelaria premierului s-au făcut economii, iar „costurile cu leasingul operațional au scăzut aproape de 10 ori”.

„Nu văd niciun motiv pentru care cineva să ceară demisia unui om care face economii și încearcă să eficientizeze activitatea. Rezultatul e cel care contează”, a spus Abrudean. El a subliniat că deciziile au fost luate „cu respectarea dispozițiilor legale” și că nu există nicio problemă în faptul că au fost contractate „mașini românești, prin leasing operațional, în condițiile legii”.

Abrudean a mai afirmat că scandalul din jurul subiectului „abate atenția de la reforme” și că se caută „vinovați acolo unde nu sunt”, insistând că direcția de a tăia cheltuieli și risipă trebuie menținută.

