Aderarea la euro, următorul obiectiv de țară

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni că România este în grafic cu demersurile necesare pentru a fi admisă în OCDE, în cursul acestui an. El a și-a exprimat speranța că acest lucru se va și întâmpla în 2026. Totodată, președintele a declarat că viitorul obiectiv de țară al României trebuie să fie aderarea la euro.

Șeful statului a enumerat avantajele pe care le va aduce integrarea în zona euro pentru economia românească, în vederea integrării în economia europeană.

„Suntem în grafic şi sperăm ca România să devină membru OCDE în acest an.Vreau să salut pe acest palier armonia şi colaborarea neobişnuite între partidele politice. Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că e o regulă economică foarte simplă: eşti mai competitiv dacă eşti mai mare. În condiţiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze şi euro este o formă de a se integra în economia europeană”, a precizat preşedintele,

Nicușor Dan a făcut aceste declarații în cadrul evenimentului „Economist Romania Government Roundtable”, organizat de grupul editorial The Economist.

Moldova reprezintă o preocupare pentru România

Aderarea la euro reprezintă una dintre prioritățile . Președintele Nicușor Dan a declarat că Republica Moldova reprezintă o parte importantă a preocupărilor României. El a pledat pentru integrarea țării vecine UE. Totodată, președintele susține o integrare a celor două economii.

Nicuşor Dan a arătat că în ultimii zeci de ani, în ciuda unui decalaj istoric, a războaielor mondiale şi a regimului comunist, România, la fel ca alte state din Europa de Est au avut „o poveste de mare succes”. În acest sens, el a evidenţiat importanţa extinderii Uniunii Europene în această parte a Europei.

„Este important să spunem asta. Suntem bombardaţi de ştiri negative. Extinderea UE înspre est a fost un mare succes. Spre exemplu, România în 2000 era la 26% faţă de media europeană a veniturilor. În 2024 a crescut la 78%”, a spus Nicuşor Dan.

Totodată, preşedintele a subliniat importanţa calităţii instituţiilor şi modul în care acestea influenţează prosperitatea. Iar pentru acest lucru este nevoie de reforma instituţiilor, astfel încât să poată să pună baza unei dezvoltări economice solide.