Nicușor Dan, despre scenariul PSD-AUR sau PNL-AUR. Ar vota un premier dintr-o astfel de alianță? Ce a răspuns președintele

Ana Maria
26 mart. 2026, 18:11
Sursă foto: Captură video Facebook/Nicușor Dan
Cuprins
  1. Scenariul PSD-AUR sau PNL-AUR ar putea avea loc?
  2. Care este poziția actuală a coaliției de guvernare
  3. Ce a spus Daniel Fenechiu

Scenariul PSD-AUR sau PNL-AUR ar putea avea loc? Discuțiile despre posibile alianțe politice între PSD și AUR sau PNL și AUR sunt, în acest moment, departe de realitate, susține Nicușor Dan.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă ar desemna un premier provenit dintr-o astfel de majoritate, șeful statului a transmis că scenariul nu este unul actual și că direcția este alta.

Nu suntem deloc acolo, da? Și am spus, repet, în discuțiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliție, dorința tuturor este să continue să guverneze împreună.
Aceste patru partide și minoritățile naționale își doresc să guverneze și, așa cum am spus, sunt obligate să guverneze împreună”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit declarațiilor președintelui, partidele aflate în prezent la guvernare își doresc să mențină actuala formulă politică.

Mesajul transmis indică o tendință de stabilitate la nivel guvernamental, în ciuda speculațiilor privind eventuale reconfigurări politice.

Declarația lui Nicușor Dan sugerează că, cel puțin pentru moment, nu există premise pentru formarea unor alianțe controversate cu AUR.

În același timp, accentul pus pe continuitatea guvernării arată presiunea existentă asupra partidelor de a menține stabilitatea politică într-un context sensibil.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat în urmă cu câteva zile că „pentru a asigura stabilitatea României, poți colabora parlamentar cu orice partid politic și da, inclusiv cu AUR”. Acesta a mai spus că, în viziunea sa și a altor liberali, nici alegerile anticipate nu sunt excluse, iar Ilie Bolojan, liderul PNL, are șanse să primească votul românilor mai ales că a demonstrat că vrea să facă lucruri, dar „este blocat, îngreunat în a face reformă”.

Deci astăzi avem un guvern, un guvern care e posibil să continue în condițiile protocolului până la anul în aprilie, când are loc o rotație de prim-miniștri, PSD-ul preia prim-ministru și mergem mai departe. Dacă, însă, se generează o criză guvernamentală, eu am încercat să fiu cât se poate de rațional, să spun așa: ca lider de grup parlamentar, ca om care lucrez în Parlament cu toate formațiunile politice, da, pot să spun cât se poate de clar că pentru a asigura stabilitatea României, poți colabora parlamentar cu orice partid politic și da, inclusiv cu AUR”, a declarat Daniel Fenechiu, pentru B1 TV.

