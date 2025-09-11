Nicușor Dan, despre situația economică: „Cel târziu la începutul anului 2027, România va începe o creștere pe care românii o vor vedea” / Ce spune președintele despre alegeri anticipate (VIDEO)

Președintele a vorbit în cadrul unui interviu exclusiv pentru B1 TV, realizat de Ioana Constantin, realizatoarea emisiunii “Politica zilei”, despre actuală a României, perspectivele de redresare și stabilitatea politică în contextul coaliției de guvernare și al alegerilor.

Nicușor Dan a menționat că politicile guvernamentale recente, precum creșterea TVA-ului și a accizelor, au redus și mai mult marja de manevră financiară a oamenilor.

Deși situația actuală este greu de suportat, președintele României a subliniat că alternativa ar fi putut fi mult mai rea (riscul de retrogradare financiară, retragerea fondurilor și blocarea economiei de către FMI a fost evitat).

Ce spune Nicușor Dan despre situația economică dificilă actuală a României

Nicușor Dan a menționat că România va începe o creștere economică vizibilă pentru cetățeni cel târziu la începutul anului 2027.

“Noi eram, să zicem, în urmă cu 4-5 luni, într-o societate economică-socială, în care erau niște oameni mulți care erau la o limită. În momentul acesta, prin TVA, prin lanțuri de scumpiri, care a generat prin majorări de accize, spațiul pe care oamenii ăștia îl au, a devenit și mai mic. Asta e categoric.

Însă, trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea. Adică, cum am spus, alternativa care se profila și față de care, în momentul ăsta, eu consider că ne-am îndepărtat, nu mai există risc de a downgrada, de a ieși fondurile, de a veni FMI și de a, cumva, bloca cu totul economia, asta era mult, mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a spus președintele.

Când se va redresa situația economică a României

Întrebat dacă asta este o promisiune că ne vom redresa, cumva, din punct de vedere econimic, Nicușor Dan a spus: “Da, da, da. Deci, cel târziu la începutul anului 2027, România va începe o creștere pe care românii o vor vedea”.

Ce spune Președintele României despre alegeri anticipate

Președintele României a discutat și despre stabilitatea politică și guvernul actual.

Nicușor Dan a declarat că nu se pune problema organizării de alegeri anticipate. România nu își permite instabilitate politică într-un moment economic dificil, având în vedere interconectarea cu piața financiară și necesitatea menținerii încrederii instituțiilor creditoare. Guvernul va rămâne stabil.

Președintele a menționat că există discuții publice despre tensiuni („răceală între palate”) și scandaluri în coaliție, dar se anticipează că Guvernul își va duce mandatul la bun sfârșit.

“Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situație economică, care era destul de dificilă, suntem interconectați cu piața financiară, mai precis, sunt multe instituții care ne-au împrumutat și o condiție pentru ca această relație de care România are nevoie absolut în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă și va fi stabilă. Deci nu se pune problema de alegeri anticipate”.

Ce a declarat Nicușor Dan despre atacurile hibride ale Federației Ruse

Printre altele, Nicușor Dan a discutat și despre atacuri hibride ale Federației Ruse.

„Ce e cert, este că Federația Rusă și numai în România, peste tot în Europa încearcă să influențeze alegerile, astfel încât să aibă conduceri prietenoase și dacă nu poate încearcă să pună paie pe foc acolo unde crede că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, șeful statului a menționat că există și lucruri bune în ceea ce privește modul în care funcționează instituțiile: „România e o țară foarte sigură. Pe stradă, seara, în imensa majoritate a locurilor din România, România e mult mai sigură decât alte țări chiar europene. Asta se datorează și serviciilor, și structurilor MAI. Se întâmplă și lucruri bune”.