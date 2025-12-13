Declarațiile premierului Ilie Bolojan despre existența unor instituții „supradimensionate” din administrația publică au declanșat un schimb dur de replici cu Autoritatea Electorală Permanentă. Vizată direct de criticile șefului Executivului, AEP respinge acuzațiile, explică rolul angajaților între ciclurile electorale și acuză un „atac concertat” la adresa instituției.

De ce consideră premierul că AEP este o instituție supradimensionată

Într-o discuție despre reformele preconizate în administrația publică, premierul Ilie Bolojan a indicat drept exemplu de instituție cu un aparat prea numeros. Șeful Guvernului a spus că nu înțelege distribuția inegală a personalului în teritoriu și utilitatea acestuia în afara perioadelor electorale.

„Avem instituții supradimensionate care nu-și fac treaba…. Am avut azi o discuție despre AEP. Sunt județe mari în care AEP are 2–3 angajați, în alte județe mici are 8–10 angajați… acolo nu se pune problema să tai la cineva din salariu pur și simplu; dacă se face o reducere serioasă, banii se economisesc și se duc într-o zonă sau alta”, a declarat Ilie Bolojan.

Cum răspunde AEP acuzațiilor formulate de premier

Autoritatea Electorală Permanentă a reacționat printr-un comunicat de presă, în care susține că afirmațiile premierului reprezintă un atac la adresa unei instituții autonome. Potrivit AEP, declarațiile vin la scurt timp după încheierea alegerilor locale parțiale și afectează credibilitatea unei autorități esențiale pentru democrație.

„La nici o săptămână după încheierea alegerilor locale parțiale, domnul Ilie Bolojan, ocupant al funcției de prim-ministru din luna iunie a acestui an, revine cu atacuri directe la adresa unei instituții autonome, a cărei misiune este organizarea alegerilor și a cărei existență se datorează procesului de integrare europeană”, arată AEP.

Instituția subliniază că structura sa organizatorică și schema de personal sunt stabilite prin acte normative aprobate de Parlament, nu prin decizii arbitrare.

Ce rol au angajații AEP între ciclurile electorale

respinge ideea că personalul ar fi inactiv în afara alegerilor și explică faptul că activitatea instituției este una permanentă. Angajații din structurile centrale și județene sunt implicați în pregătirea tehnică a tuturor tipurilor de scrutin, precum și în activități de control și monitorizare.

„Personalul încadrat în structurile județene ale AEP, ca de altfel întreg personalul instituției, este cel care asigură buna organizare și desfășurare a oricărui tip de scrutin, din punct de vedere tehnic — alegeri sau referendum, la termen, anticipate sau parțiale”, se arată în comunicat.

Totodată, instituția atrage atenția că organizarea alegerilor presupune pregătire continuă și nu poate fi improvizată cu puțin timp înaintea unui scrutin. „Înțelegem nevoia de „minuni” a unora dintre politicieni, dar, în domeniul organizării alegerilor, nimic nu apare din senin sau ca prin minune, cu câteva zile sau luni înainte de alegeri”, precizează AEP.

Ce măsuri de reorganizare au fost deja aplicate în interiorul instituției

Autoritatea Electorală Permanentă arată că a trecut printr-un proces de reorganizare în martie 2024, care a dus la reduceri de cheltuieli și posturi. Potrivit instituției, au fost eliminate funcții de conducere și a fost redusă schema maximă de personal, relatează Capital.

În urma acestei reorganizări, șapte șoferi au fost concediați, deși aveau atribuții importante în activitatea de control și logistică electorală. AEP susține că aceștia participau la verificarea sediilor celor aproximativ 19.000 de secții de votare și la monitorizarea finanțării partidelor.

De ce vorbește AEP despre un „atac concertat”

AEP afirmă că declarațiile premierului se suprapun cu apariția unor informații din presă despre salariile din instituție, prezentate, potrivit autorității, „incomplet și tendențios”. În acest context, instituția consideră că imaginea sa publică este afectată deliberat.

„Constatăm existența unui atac concertat la adresa Autorității Electorale Permanente, întrucât declarațiile domnului vin la câteva zile după ce presa din România a lansat informații incomplete, prezentate tendențios, privind nivelul de salarizare al personalului AEP”, arată comunicatul.

AEP face apel la consultarea datelor oficiale și complete, inclusiv diferența dintre salariile brute și cele nete, subliniind că autonomia sa este esențială pentru organizarea alegerilor în afara influenței politice.