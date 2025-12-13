B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Schimb de replici între Ilie Bolojan și Autoritatea Electorală Permanentă. De ce vorbește instituția despre un „atac concertat”

Schimb de replici între Ilie Bolojan și Autoritatea Electorală Permanentă. De ce vorbește instituția despre un „atac concertat”

Iulia Petcu
13 dec. 2025, 16:01
Schimb de replici între Ilie Bolojan și Autoritatea Electorală Permanentă. De ce vorbește instituția despre un „atac concertat”
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum răspunde AEP acuzațiilor formulate de premier
  2. Ce rol au angajații AEP între ciclurile electorale
  3. Ce măsuri de reorganizare au fost deja aplicate în interiorul instituției
  4. De ce vorbește AEP despre un „atac concertat”

Declarațiile premierului Ilie Bolojan despre existența unor instituții „supradimensionate” din administrația publică au declanșat un schimb dur de replici cu Autoritatea Electorală Permanentă. Vizată direct de criticile șefului Executivului, AEP respinge acuzațiile, explică rolul angajaților între ciclurile electorale și acuză un „atac concertat” la adresa instituției.

De ce consideră premierul că AEP este o instituție supradimensionată

Într-o discuție despre reformele preconizate în administrația publică, premierul Ilie Bolojan a indicat Autoritatea Electorală Permanentă drept exemplu de instituție cu un aparat prea numeros. Șeful Guvernului a spus că nu înțelege distribuția inegală a personalului în teritoriu și utilitatea acestuia în afara perioadelor electorale.

„Avem instituții supradimensionate care nu-și fac treaba…. Am avut azi o discuție despre AEP. Sunt județe mari în care AEP are 2–3 angajați, în alte județe mici are 8–10 angajați… acolo nu se pune problema să tai la cineva din salariu pur și simplu; dacă se face o reducere serioasă, banii se economisesc și se duc într-o zonă sau alta”, a declarat Ilie Bolojan.

Cum răspunde AEP acuzațiilor formulate de premier

Autoritatea Electorală Permanentă a reacționat printr-un comunicat de presă, în care susține că afirmațiile premierului reprezintă un atac la adresa unei instituții autonome. Potrivit AEP, declarațiile vin la scurt timp după încheierea alegerilor locale parțiale și afectează credibilitatea unei autorități esențiale pentru democrație.

„La nici o săptămână după încheierea alegerilor locale parțiale, domnul Ilie Bolojan, ocupant al funcției de prim-ministru din luna iunie a acestui an, revine cu atacuri directe la adresa unei instituții autonome, a cărei misiune este organizarea alegerilor și a cărei existență se datorează procesului de integrare europeană”, arată AEP.

Instituția subliniază că structura sa organizatorică și schema de personal sunt stabilite prin acte normative aprobate de Parlament, nu prin decizii arbitrare.

Ce rol au angajații AEP între ciclurile electorale

AEP respinge ideea că personalul ar fi inactiv în afara alegerilor și explică faptul că activitatea instituției este una permanentă. Angajații din structurile centrale și județene sunt implicați în pregătirea tehnică a tuturor tipurilor de scrutin, precum și în activități de control și monitorizare.

„Personalul încadrat în structurile județene ale AEP, ca de altfel întreg personalul instituției, este cel care asigură buna organizare și desfășurare a oricărui tip de scrutin, din punct de vedere tehnic — alegeri sau referendum, la termen, anticipate sau parțiale”, se arată în comunicat.

Totodată, instituția atrage atenția că organizarea alegerilor presupune pregătire continuă și nu poate fi improvizată cu puțin timp înaintea unui scrutin. „Înțelegem nevoia de „minuni” a unora dintre politicieni, dar, în domeniul organizării alegerilor, nimic nu apare din senin sau ca prin minune, cu câteva zile sau luni înainte de alegeri”, precizează AEP.

Ce măsuri de reorganizare au fost deja aplicate în interiorul instituției

Autoritatea Electorală Permanentă arată că a trecut printr-un proces de reorganizare în martie 2024, care a dus la reduceri de cheltuieli și posturi. Potrivit instituției, au fost eliminate funcții de conducere și a fost redusă schema maximă de personal, relatează Capital.

În urma acestei reorganizări, șapte șoferi au fost concediați, deși aveau atribuții importante în activitatea de control și logistică electorală. AEP susține că aceștia participau la verificarea sediilor celor aproximativ 19.000 de secții de votare și la monitorizarea finanțării partidelor.

De ce vorbește AEP despre un „atac concertat”

AEP afirmă că declarațiile premierului se suprapun cu apariția unor informații din presă despre salariile din instituție, prezentate, potrivit autorității, „incomplet și tendențios”. În acest context, instituția consideră că imaginea sa publică este afectată deliberat.

„Constatăm existența unui atac concertat la adresa Autorității Electorale Permanente, întrucât declarațiile domnului Ilie Bolojan vin la câteva zile după ce presa din România a lansat informații incomplete, prezentate tendențios, privind nivelul de salarizare al personalului AEP”, arată comunicatul.

AEP face apel la consultarea datelor oficiale și complete, inclusiv diferența dintre salariile brute și cele nete, subliniind că autonomia sa este esențială pentru organizarea alegerilor în afara influenței politice.

Tags:
Citește și...
Mihai Chirica, criticat de un lider din propriul partid după ce a comparat documentarul Recorder cu execuția soților Ceaușescu: “Mentalitate primitivă”. Ce reproșuri îi aduce
Politică
Mihai Chirica, criticat de un lider din propriul partid după ce a comparat documentarul Recorder cu execuția soților Ceaușescu: “Mentalitate primitivă”. Ce reproșuri îi aduce
Reacții diametral opuse: Ce a anunțat Călin Georgescu spre deosebire de George Simion, în scandalul justiției din România
Politică
Reacții diametral opuse: Ce a anunțat Călin Georgescu spre deosebire de George Simion, în scandalul justiției din România
Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
Politică
Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”
Politică
Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”
Diplomația lui Ilie Bolojan. Cum încearcă să-și salveze colegii din PNL de răspunderea pentru situația din Justiție: „Toţi miniştrii au o răspundere”
Politică
Diplomația lui Ilie Bolojan. Cum încearcă să-și salveze colegii din PNL de răspunderea pentru situația din Justiție: „Toţi miniştrii au o răspundere”
Primăria Capitalei propune majorarea taxelor și impozitelor locale. Proiectul, prezentat pe site-ul instituției
Politică
Primăria Capitalei propune majorarea taxelor și impozitelor locale. Proiectul, prezentat pe site-ul instituției
Ilie Bolojan a rezolvat problema din justiție. Face un grup de lucru să vadă ce nu funcționează (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a rezolvat problema din justiție. Face un grup de lucru să vadă ce nu funcționează (VIDEO)
Radu Marinescu, interesat de dezbaterea problemelor Justiției la Cotroceni: „Dacă voi fi invitat voi participa” (VIDEO)
Politică
Radu Marinescu, interesat de dezbaterea problemelor Justiției la Cotroceni: „Dacă voi fi invitat voi participa” (VIDEO)
Ministrul Justiției recomandă instanțelor mai multă transparență. Cum apreciază conferința de presă a Curții de Apel București
Politică
Ministrul Justiției recomandă instanțelor mai multă transparență. Cum apreciază conferința de presă a Curții de Apel București
PSD iese de la guvernare? Social-democrații au declanșat o analiză internă. Ce document au trimis organizațiilor județene (VIDEO)
Politică
PSD iese de la guvernare? Social-democrații au declanșat o analiză internă. Ce document au trimis organizațiilor județene (VIDEO)
Ultima oră
18:13 - Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
17:20 - Avertizare de securitate cibernetică. Hackerii pot realiza copii perfecte ale site-urilor băncilor şi platformelor financiare europene
16:57 - Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027
16:37 - Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat în haos. Mii de suporteri revoltați au acuzat o înșelătorie
15:07 - Protestele pentru justiție continuă în acest weekend. Unde vor avea loc manifestații (GALERIE FOTO)
14:19 - Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
13:37 - Criză fără precedent în Germania: Mii de persoane riscă să rămână fără pensii
13:01 - Excavator confiscat după un control cu drona în Bihor. Ce a descoperit Garda de Mediu în comuna Ciumeghiu (FOTO)
12:16 - Măsuri de securitate sporite la granița cu Ucraina. Cum monitorizează Armata României situația de la graniță
10:59 - Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)