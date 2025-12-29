B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu

Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu

Ana Maria
29 dec. 2025, 14:44
Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu
Sursa foto: Alexandru Dimitriu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a transmis Alexandru Dimitriu
  2. Ce spune legea despre obligațiile judecătorilor CCR
  3. Poate fi interpretată absența drept abținere? Ce spune șefa CCR

Scandalul legat de decizia CCR privind pensiile speciale ia amploare. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, anunță că va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor patru judecători CCR care, spune el, boicotează deliberările și blochează adoptarea unei hotărâri pe proiectul de eliminare a pensiilor speciale.

Ce a transmis Alexandru Dimitriu

„Conform legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, mandatul unui judecător al CCR poate înceta în cazul încălcării grave a obligației de a-și exprima votul afirmativ sau negativ, abținerea nefiind permisă (art. 64 lit. c si art 67 alin. (1) lit. c)”, spune deputatul Dimitriu, potrivit G4Media.

Ce spune legea despre obligațiile judecătorilor CCR

Legea Curții Constituționale este clară. Articolul 64 precizează că judecătorii au obligația de a-și exprima votul, fără a se putea abține:
„În adoptarea actelor Curţii Constituţionale [judecătorii sunt obligați – nr] să-şi exprime votul afirmativ sau negativ, abţinerea de la vot nefiind permisă.”

De asemenea, articolul 67 stabilește situațiile în care poate înceta mandatul:
un mandat încetează „în caz de încălcare a prevederilor art.16 alin.(3) sau ale art.40 alin.(3) din Constituţie, republicată sau pentru încălcarea gravă a obligaţiilor prevăzute la art.64”.

Tot legea spune că încetarea mandatului „se hotărăşte în plen, cu votul majorităţii judecătorilor Curţii”, ceea ce înseamnă că ar fi suficienți cinci judecători pentru a decide soarta celorlalți patru.

Poate fi interpretată absența drept abținere? Ce spune șefa CCR

Întrebarea esențială este dacă refuzul de a participa la deliberări echivalează cu o abținere ilegală. Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a lăsat să se înțeleagă faptul că judecătorii numiți de PSD care au părăsit duminică ședința nu ar fi depus cerere oficială de întrerupere a deliberărilor, așa cum prevede legea CCR.

Aceasta a subliniat că deliberările nu s-au încheiat și vor continua până la următorul termen, stabilit pentru 16 ianuarie.

Cei patru judecători ai Curții Constituționale care au boicotat ședința au transmis, luni, un comunicat comun, prin care explică faptul că blocajul creat în jurul dosarului privind pensiile de serviciu ale magistraților nu reprezintă o simplă situație tehnică, ci este consecința directă a nerespectării legii de către conducerea Curții.

AICI puteți citi explicația celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR.

Tags:
Citește și...
Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
Politică
Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
Politică
Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)
Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026
Politică
Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Politică
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Politică
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Politică
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
Politică
Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
Politică
Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Politică
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Ultima oră
15:18 - Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Iată ce trebuie să știe toți mirii din România
15:12 - Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
15:00 - Programul STB și Metrorex de Revelion: Află cum vor circula, în București, autobuzele și metroul în noaptea de Anul Nou
14:33 - O româncă a dezvăluit cât cheltuie pe mâncare, în China. „Gata, mă mut! La noi, totul este scump”
14:22 - Explicația celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR privind pensiile speciale. Ce acuzații au lansat aceștia
14:01 - Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
13:59 - Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
13:38 - Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
13:14 - Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
12:58 - Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)