Alexandru Rafila, despre Florin Cîțu: Iresponsabilitatea și lipsa de asumare sunt la ordinea zilei, tocmai de asta probabil că marți își va încheia mandatul. Numărul foarte mare de cazuri și decese este în responsabilitatea directă a Guvernului Cîțu (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a criticat în termeni duri pe premierul Florin Cîțu, care a îndemnat Parlamentul să modifice hotărârea de Guvern și să permită accesul la diferite activități și pentru persoanele testate, nu numai pentru cele care s-au vaccinat sau care au trecut prin boală, măsură valabilă pentru localitățile cu incidențe mari. „Iresponsabilitatea și lipsa de asumare sunt la ordinea zilei, tocmai din cauza asta dânsul probabil că mâine își va încheia mandatul în calitatea lui de prim-ministru”, a fost replica social-democratului la „News Pass” cu Laura Chiriac, luni, pe B1 TV.

Alexandru Rafila, pe B1 TV: „Peste 90% din populația acestei țări știe că situația în care ne aflăm se datorează așa-zisei performanțe a domnului prim-ministru Cîțu”

Întrebat cum vede declarația premierului, deputatul PSD a afirmat: „Nu o văd decât ca pe o continuare a lipsei de responsabilitate pe care a demonstrat-o cu vârf și îndesat domnul Cîțu. Mie mi se pare absolut ciudat, dânsul vine cu o propunere, o prezintă sub forma unei hotărâri de Guvern, care în mod evident nu are foarte mari șanse să intre în vigoare pentru că are elemente care produc un anumit tip de discriminare care sigur că nu pot fi aplicate, după care vine și spune că Parlamentul trebuie să preia această chestiune. Iresponsabilitatea și lipsa de asumare sunt la ordinea zilei, tocmai din cauza asta dânsul probabil că mâine își va încheia mandatul în calitatea lui de prim-ministru, pentru că în mod evident nu este capabil să controleze această pandemie în special și la fel situația economică și socială”.

„Lucrul acesta trebuie subliniat apropo de asumare și de responsabilitate, numărul foarte mare de cazuri și numărul foarte mare de decese din această perioadă sunt în responsabilitatea directă a Guvernului Cîțu și e o chestiune la care cred că toată lumea, sau marea majoritate a populației, este de acord. Dânsul are un grad de încredere undeva între 6% și 10%, deci e clar că peste 90% din populația acestei țări știe că situația în care ne aflăm se datorează așa-zisei performanțe a domnului prim-ministru Cîțu”, a adăugat Alexandru Rafila.

El spune că „asistăm la un haos total”.

„Noi avem în general trei categorii de decizii care de multe ori sunt discordante. Întâi avem o hotărâre a Comitetului Naționale pentru Situații de Urgență, unde, atenție, președinte e domnul Cîțu, după care avem o hotărâre de Guvern care nu numai că aprobă, dar și modifică hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, din nou, primul-ministru și semnatarul acestei hotărâri de Guvern este tot domnul Cîțu, după care comitetele locale pentru situații de urgență încearcă să găsească soluția pentru un anumit județ sau pentru Municipiul București și aceste soluții câteodată și ele la rândul lor prezintă anumite discordanțe. La sfârșit, ca să încheiem, ajungem la o situație în care nimeni nu știe ce trebuie să respecte, când trebuie să respecte și care este modalitatea de implementare a unor măsuri. E vorba despre haosul perfect care a fost instaurat și, în momentul în care dânșii au reușit cu haosul perfect, spun că responsabilitatea trebuie să fie în Parlament”, a mai spus Alexandru Rafila.