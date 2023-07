Alexandru Rafila spune că a făcut sesizări încă din luna februarie cu privire la azilele groazei și încă nu a primit răspuns

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, susține că a primit încă din luna februarie sesizări care vizau activitatea a trei centre de îngrijire din judeţul Ilfov.

Alexandru Rafila, despre azilele groazei

Alexandru Rafila spune că s-a adresat în scris spitalului Bălăceanca de la care nu a primit niciun răspuns, la fel cum nu a primit răspunsuri nici din partea Consiliului Judeţean Ilfov la sesizările adresate preşedintelui acestei instituţii, Hubert Thuma.

Potrivit ministrului Sănătății, reclamațiile semnalau că paciențiinternaţi nevoluntar La Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca erau transferaţi la centrele aflate în administrarea asociaţiei „Sfântul Gabriel cel Viteaz”.

Într-un interviu acordat Spot Media, ministrul Sănătăţii a declarat că Ministerul Sănătăţii a primit, în lunile ianuarie şi februarie ale acestui an, trei sesizări din partea Centrului de Resurse Juridice (CRJ) care vizau Centrul Sf. Gabriel, Centrul Armonia şi Casa Cora din judeţul Ilfov.

„Spitalul Bălăceaca nu este al MS, ci se află în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, la fel ca aceste centre. Am solicitat în luna februarie Spitalului Bălăceanca informaţii care să clarifice solicitarea CRJ, nu ne-au răspuns şi am aşteptat între timp un document oficial – un raport foarte consistent făcut de o organizaţie a Consiliului Europei care combate tortura şi care a făcut o misiune de evaluare în România. La jumătatea lunii martie am primit acest raport care este public şi care include şi Spitalul de psihiatrie Bălăceanca, ca respectând procedurile de transfer, ceea ce reprezintă un răspuns mai credibil al unui auditor independent, decât cel al spitalului”; a declarat Alexandru Rafila în interviul acordat .

Ministrul Sănătăţii a precizat că, după controalele făcute de Direcţia de Sănătate Publică Ilfov în centrele private şi la spitalul Bălăceanca, dar şi în urma sesizărilor, ministerul s-a adresat şin preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, fără a primit vreun răspuns la sesizările trimise pe acest subiect.

„Există o adresă pe care am trimis-o CJ Ilfov, inclusiv dlui preşedinte, pe data de 28 februarie. Corpul de control al MS a făcut o analiză a sesizărilor primite la MS, fie că discutăm de partea de sănătate publică sau de transferul pacienţilor, după care l-am sesizat pe dl. preşedinte al CJ Ilfov, în subordinea căruia se aflau şi centrele pentru persoane cu dizabilităţi şi Spitalul de psihiatrie Bălăceanca. (…) Nu am primit niciun fel de răspuns din data de 28 februarie până prezent”; a mai afirmat Alexandru Rafila.