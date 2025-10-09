B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Când vor fi gata spitalele pentru mari arși, care acum sunt în construcție. Explicația lui Rogobete

Când vor fi gata spitalele pentru mari arși, care acum sunt în construcție. Explicația lui Rogobete

Elena Boruz
09 oct. 2025, 11:29
Când vor fi gata spitalele pentru mari arși, care acum sunt în construcție. Explicația lui Rogobete
Sursa foto: Facebook / @Alexandru Rogobete
Cuprins
  1. Alexandru Rogobete: „România nu are niciun centru de arși grav, așa cum ar trebui el să fie”
  2. Când vom avea spitale pentru arși grav în România

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit într-un interviu recent despre situația cu care se confruntă țara noastră, atunci când vine vorba de spitalele de mari arși.

Potrivi acestuia, există deja mai multe astfel de unități spitalicești în construcție, iar ministrul a precizat când se vor finaliza lucrările și instituțiile medicale vor fi puse în funcțiune.

Alexandru Rogobete: „România nu are niciun centru de arși grav, așa cum ar trebui el să fie”

Alexandru Rogobete a explicat că în luna iunie a decis ca toți pacienții din România, care suferă arsuri grave și au parte de o serie de alte complicații asociate acestui fenomen clinic, medical să fie transferați în Europa, deoarece în țara noastră nu există un spital de arși grav, care să poată să îi trateze corespunzător.

„În momentul acesta avem 35 de paturi care pot trata pacienți cu arsuri. Dar de la un anumit procent al suprafetei corporale arse sau dacă pacientul prezintă o serie de alte complicații asociate acestui fenomen clinic, medical, eu am decis începând din iunie să transfer toți pacienții în Europa. Pentru că astăzi România nu are niciun centru de arși grav, așa cum ar trebui el să fie. (…)

Văd multe persoane care comentează, mă refer aici la politicieni, persoane din mediul politic care comentează că au trecut 10 ani și că nu avem spitale de arși. Eu spun, așa este, nu avem, dar nu pot să nu evidențiez un fenomen important, și anume, construcția celor trei spitale de arși în România a început în anul 2022. Atunci când conducerea Ministerului Sănătății a fost preluată de către Partidul Social-Democrat, din care fac parte, și atunci când eram secretar de stat, și împreună cu fostul Ministrul al Sănătății, cu profesorul Rafila, coordonam aceste proiecte”, a explicat ministrul Sănătății într-un interviu pentru „Adevărul”.

Când vom avea spitale pentru arși grav în România

Conform declarațiilor sale, în acest moment, în România, sunt trei spitale pentru arși grav, care se află în construcție: unul la Timișoara, care va fi finalizat în decembrie, anul acesta, și va fi pus în funcțiune începând cu prima parte a anului viitor; unul în Târgu Mureș, care va fi gata în primăvara anului viitor și un altul, pentru copii, a cărui construcție va fi finalizată la finele următorului an.

„Interesant este că cei care s-au plimbat pe la Ministerul Sănătății până atunci, sunt cei foarte vocali astăzi, care acuză statul român că nu a fost în stare să facă spitale de arși. Mie mi-e greu să înțeleg, poate că așa e politica, dar mie mi-e greu să înțeleg cum cineva care a fost pe acolo spune public că România n-a fost în stare. Eu aș spune că n-a fost persoana respectivă în stare. Pentru că România, din 2022 începând, construiește spitale noi. Acum, când vorbim, în țara asta se află 20 de șantiere de spitale noi în derulare. Patru din ele vor fi finalizate anul acesta. Problema nu e România. Problema e cine coordonează aceste proiecte. Spitalul de la Timișoara, primul spital de arși grav din România, va fi finalizat anul acesta în decembrie și va fi dat în folosință probabil în prima parte a anului viitor. Al doilea spital de arși grav din România va fi finalizat anul viitor în primăvară, la Târgu Mureș. Și primul spital de arși grav pentru copii va fi finalizat la finalul anului viitor”, a adăugat Rogobete.

Tags:
Citește și...
Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
Politică
Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
Diana Buzoianu: „Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă”
Politică
Diana Buzoianu: „Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă”
Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”
Politică
Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”
Dan Nica, discuții la Strasbourg pentru ca românii să beneficieze de facturi mai mici la energie. Ce a informat europarlamentarul
Politică
Dan Nica, discuții la Strasbourg pentru ca românii să beneficieze de facturi mai mici la energie. Ce a informat europarlamentarul
Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio. Temele principale abordate cu șeful diplomației americane
Politică
Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio. Temele principale abordate cu șeful diplomației americane
Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
Politică
Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”
Politică
Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Politică
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății
Politică
Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Politică
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Ultima oră
12:50 - Rugăciunea către Sfântul Nectarie care aduce vindecare. Face minuni pentru cei care o rostesc cu credință
12:43 - Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
12:43 - Nicușor Dan, la ceremonia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Avem obligația să combatem discursul antisemit și xenofob, care incită la ură”
12:11 - Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
12:04 - Diana Buzoianu: „Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă”
12:00 - România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac. Declarația șefului Armatei Române, Gheorghiță Vlad
11:40 - Cum i s-a schimbat viața unui bărbat după ce a câștigat 9 milioane de lire sterline la loterie: „Ce rost are să ai bani când te trimit la culcare plângând?”
11:20 - A fost cutremur în România! Unde s-a resimțit seismul de joi dimineață
11:00 - Fraudă cu permise auto în Franța! O instructoare și un român au pus la cale o schemă uluitoare
10:55 - Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”