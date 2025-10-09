Alexandru Rogobete, , a vorbit într-un interviu recent despre situația cu care se confruntă țara noastră, atunci când vine vorba de spitalele de mari arși.

Potrivi acestuia, există deja mai multe astfel de unități spitalicești în construcție, iar ministrul a precizat când se vor finaliza lucrările și instituțiile medicale vor fi puse în funcțiune.

Alexandru Rogobete: „România nu are niciun centru de arși grav, așa cum ar trebui el să fie”

Alexandru Rogobete a explicat că în luna iunie a decis ca toți pacienții din România, care suferă arsuri grave și au parte de o serie de alte complicații asociate acestui fenomen clinic, medical să fie transferați în Europa, deoarece în țara noastră nu există un spital de arși grav, care să poată să îi trateze corespunzător.

„În momentul acesta avem 35 de paturi care pot trata pacienți cu arsuri. Dar de la un anumit procent al suprafetei corporale arse sau dacă pacientul prezintă o serie de alte complicații asociate acestui fenomen clinic, medical, eu am decis începând din iunie să transfer toți pacienții în Europa. Pentru că astăzi România nu are niciun centru de arși grav, așa cum ar trebui el să fie. (…)

Văd multe persoane care comentează, mă refer aici la politicieni, persoane din mediul politic care comentează că au trecut 10 ani și că nu avem spitale de arși. Eu spun, așa este, nu avem, dar nu pot să nu evidențiez un fenomen important, și anume, construcția celor trei spitale de arși în România a început în anul 2022. Atunci când conducerea Ministerului Sănătății a fost preluată de către Partidul Social-Democrat, din care fac parte, și atunci când eram secretar de stat, și împreună cu fostul Ministrul al Sănătății, cu profesorul Rafila, coordonam aceste proiecte”, a explicat într-un interviu pentru „Adevărul”.

Când vom avea spitale pentru arși grav în România

Conform declarațiilor sale, în acest moment, în România, sunt trei spitale pentru arși grav, care se află în construcție: unul la Timișoara, care va fi finalizat în decembrie, anul acesta, și va fi pus în funcțiune începând cu prima parte a anului viitor; unul în Târgu Mureș, care va fi gata în primăvara anului viitor și un altul, pentru copii, a cărui construcție va fi finalizată la finele următorului an.

„Interesant este că cei care s-au plimbat pe la Ministerul Sănătății până atunci, sunt cei foarte vocali astăzi, care acuză statul român că nu a fost în stare să facă spitale de arși. Mie mi-e greu să înțeleg, poate că așa e politica, dar mie mi-e greu să înțeleg cum cineva care a fost pe acolo spune public că România n-a fost în stare. Eu aș spune că n-a fost persoana respectivă în stare. Pentru că România, din 2022 începând, construiește spitale noi. Acum, când vorbim, în țara asta se află 20 de șantiere de spitale noi în derulare. Patru din ele vor fi finalizate anul acesta. Problema nu e România. Problema e cine coordonează aceste proiecte. Spitalul de la Timișoara, primul spital de arși grav din România, va fi finalizat anul acesta în decembrie și va fi dat în folosință probabil în prima parte a anului viitor. Al doilea spital de arși grav din România va fi finalizat anul viitor în primăvară, la Târgu Mureș. Și primul spital de arși grav pentru copii va fi finalizat la finalul anului viitor”, a adăugat Rogobete.