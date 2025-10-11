Alexandru Rogobete, , a făcut declarații despre situația din spitalele din România. Acesta a transmis că legislația ar fi depășită, deoarece el, în calitate de ministru, nu poate interveni în multe cazuri decât prin a cere demiterea sau demisia conducerii unității sanitare respective și să se folosească de Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat.

Ministrul Sănătății: „Aceste tragedii s-au repetat de-a lungul timpului, or acest lucru nu mai poate continua aşa”

Ministrul a explicat că o parte a rezolvării acestei situații este prevăzută în pachetul 2 de măsuri „unde introducem ca noutate indicatorii de performanţă şi de calitate pentru managerii unităţii sanitare”.

Acesta a subliniat că astfel de tragedii, precum cea de la Iași sau cea de anul trecut, când o femeie a născut pe trotuar, au avut loc de-a lungul timpului, iar faptul că nu poate interveni în niciun fel trebuie să se schimbe.

„Legislaţia este, din punctul meu de vedere, depăşită în sensul în care, de exemplu, într-o situaţie cum a fost cea de la Iaşi, , ministrul Sănătăţii nu pot interveni administrativ, singura cale sau singurul instrument administrativ pe care îl am la dispoziţie este Corpul de Control şi Inspecţia Sanitară de Stat şi atât. Or, aceste situaţii, aceste tragedii s-au repetat de-a lungul timpului. Ne aducem aminte bine, anul trecut când o femeie a născut pe trotuar, a fost o altă tragedie, şi multe alte situaţii de acest gen în care mai mult decât să constat şi, sigur, să cer public imperativ demiterea sau demisia, nu am niciun instrument administrativ, or acest lucru nu mai poate continua aşa şi nu mai poate funcţiona aşa. O rezolvare, o parte a rezolvării pentru această situaţie se regăseşte în pachetul 2 de măsuri, unde introducem ca noutate indicatorii de performanţă şi de calitate pentru managerii unităţii sanitare”, a declarat ministrul Sănătății la Digi24.

Alexandru Rogobete: „Vom reorganiza activitatea DSP-urilor, vom regândi atribuţiile DSP-urilor”

Ministrul a mai spus că vor avea loc niște modificări la nivelul DSP-urilor. Acesta a explicat că este necesar ca o parte din atribuțiile DSP-urilor să fie regândite „la nivelul anului 2025”.

„Mă refer că vom reorganiza activitatea DSP-urilor, vom regândi atribuţiile DSP-urilor şi poate o parte din ele necesită a fi rearanjate şi regândite la nivelul anului 2025. Am avut n situaţii în care am văzut că, vă dau un exemplu, modul de autorizare al unităţilor sanitare nu este neapărat conform. Aceeaşi situaţie s-a repetat, sigur, sub un alt context, dar de mai multe ori. Ceea ce pe mine mă face să cred că lucrurile nu funcţionează sau nu mai pot continua aşa. Şi atunci gândirea şi viziunea pe care o avem este de a le reorganiza metodologiile de evaluare a unităţilor sanitare, metodologile de acreditare şi de autorizare şi poate, de ce nu, de a include în acest proces inclusiv Autoritatea Naţională pentru Managementul Calităţii în Sănătate, ANMCS, pentru a avea o colaborare mai strânsă”, a mai sus Rogobete.