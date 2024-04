Alfred Simonis (PSD), după adoptarea „Legii păcănelelor”: „Vom vota și alte legi. Această industrie distruge destine, nenorocește familii. Oamenii mor din cauza asta, din cauza lăcomiei unora” (VIDEO)

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul de lege care de tip „slot machine” în localităţile care au sub 15.000 de locuitori. Legea merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis (PSD), a declarat că vor urma și alte legi ce vor reglementa această industrie care „face foarte mult rău în România, distruge destine, nenorocește familii, desparte familii”.

Alfred Simonis vorbește despre eliminarea păcănelelor și din marile orașe

„Este doar o primă lege, așa cum vă spuneam. Este o lege care închide toate păcănelele în localitățile sub 15 000 de locuitori, mărește amenzile substanțial. În perioada următoare vom trece pe repede înainte și vom vota și celelalte legi care sunt depuse în Parlament, indiferent că vorbim de reglementarea și eliminarea din marile orașe, dar vrem să vedem și cum reacționează industria la prima lege, să vedem marii avocați plătiți cu foarte mulți bani cu care am tot fost amenințați în ultimele luni de zile, să vedem cum reacționează la prima lege și ne vom adapta pentru a doua, sau că vorbim de publicitatea în această lege, care și ea trebuie reglementată și restricționată substanțial”, a declarat Alfred Simonis.

Legea va intra în vigoare în 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Astfel, în peste 90% din localitățile din România nu vor mai exista jocuri de noroc.

Simonis: Ne batem cu o industrie care are o cifră, o piață de câteva miliarde de euro, care are cei mai buni avocați

Întrebat dacă există o statistică privind numărul de victime ale păcănelelor, social-democratul a răspuns: „Nu există o evaluare, un număr total, o bază de date a celor care joacă. Inclusiv această lege obligă operatorii să actualizeze bazele de date în timp real, la fiecare 24 de ore, nu cum era până acum, fără niciun fel de obligație. Legea operează puțin și pe zona de publicitate, pentru că ordonanța de urgență în vigoare reglementa interdicția la jocuri de noroc, dar nu interzicea reclama la site-ul de jocuri de noroc. Și atunci se considera că site-ul nu-i joc de noroc. Interzicem și reclama la site-ul care operează jocuri de noroc. Încetul cu încetul, facem fiecare din aceste lucruri pe care ne-am angajat că le vom face în perioada următoare. Vă spuneam la început că această industrie face foarte mult rău în România, nenorocește familii, desparte familii. Oamenii mor din cauza asta, din cauza lăcomiei unora care doresc să se îmbogățească. Prin urmare, vă asigur că nimic nu ne va opri să ducem la capăt aceste proiecte. Sunt mai multe proiecte în Parlament, acesta este primul. Vă spuneam că ne batem cu o industrie care are o cifră, o piață de câteva miliarde de euro, care are cei mai buni avocați și care are cei mai buni specialiști în a identifica anumite erori. Mai important decât să facem o lege rapid este să facem o lege bună. În urmare, ne-am asigurat că ceea ce facem astăzi este inatacabil și de nespeculat de către cei care au foarte mulți bani, cei cu care ne luptăm noi astăzi. Dar banii lor nu sunt bani curați. Sunt bani pierduți de oameni, care distrug destine, așa cum vă spuneam”.

Simonis a precizat apoi că nu va exista niciun fel de derogare de la aplicarea acestei legi: „În etapele următoare vom vorbi de publicitate mai mult decât vorbim în legea aceasta și vom opera mai mult decât operăm în legea asta și vom vorbi de eliminarea din marile orașe. Dar vrem să vedem cum industria se adaptează și cum speculează eventual această lege de astăzi sau cum speculează inaplicarea acestei legi. Noi credem că este imbatabilă. Vrem să și vedem că se va întâmpla”.

Întrebat dacă va fi reglementată și zona jocurilor de noroc din online, Alfred Simons a răspuns: „Ordonanța de urgență în vigoare reglementează și în zona de online. E altă lege și altă reglementare. Să știți că cel mai mare flagel în România nu e din cauza online-ului. Nu îl generează online-ul. Îl generează mai ales în micile localități, acolo nu există alte activități, nu există supermarket-uri, nu există malluri, nu există bazine. Nu există parcuri, nu există grădini zoologice. N-au unde să se ducă copiii și tinerii. Și singura distracție în sat sau în localitate este către o păcănea la care bați și ai senzația că poți câștiga, pentru că acești oameni îți vând iluzia îmbogățirii ușoare. Prin urmare, dacă rezolvăm acest flagel, după aceea, evident, vom avea timp să discutăm despre orice altă chestiune care poate să facă bine României”.