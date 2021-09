Alina Gorghiu: Așteptăm o nouă propunere la Ministerul Justiției din partea USR PLUS. O asociere a lor cu PSD și AUR ar însemna o trădare a electoratului (VIDEO)

Senatoarea PNL Alina Gorghiu i-a invitat pe cei de la USR-PLUS „să înțeleagă că e nevoie de o nouă propunere la Ministerul Justiției”, pentru funcția lăsată liberă prin revocarea lui Stelian Ion. Liberala a oferit drept exemplu situația demiterii lui Vlad Voiculescu, „când a fost remaniat un ministru al Sănătății și a venit unul nou tot din partea domniilor lor, iar activitatea guvernamentală la acel minister a fost mult mai bună”.

„În Biroul Politic Național s-a discutat acest subiect al nevoii de stabilitate la guvernare, motiv pentru care apelul premierului transmis colegilor noștri, pe care noi îl vom respecta, este acela să nu existe niciun fel de mesaj contondent la adresa USR PLUS, îi dorim în continuare la guvernare, dorim o guvernare stabilă care să livreze reformele angajate de noi în Parlament prin programul de guvernare. Invitația pe care o facem eu, colegii mei, astăzi, este ca USR PLUS să înțeleagă că e nevoie de o nouă propunere la Ministerul Justiției, o așteptăm, au o resursă de cadre pe care o cunoaștem, în materie de justiție sunt destul de mulți oameni în USR PLUS competenți, motiv pentru care, luând exemplu de data trecută, când a fost remaniat un ministru al Sănătății și a venit unul nou tot din partea domniilor lor, iar activitatea guvernamentală la acel minister a fost mult mai bună, cred că și acum se poate rezolva la fel de simplu această problemă”, a declarat Alina Gorghiu.

Senatoarea PNL a atras atenția că USR PLUS nu ar avea suficiente semnături pentru a iniția o moțiune de cenzură de unul singur, iar o asociere cu PSD și AUR ar fi, în opinia sa, „o trădare a electoratului care a votat USR PLUS”.

„În privința moțiunii, am analizat și am ajuns la următoarele concluzii, USR PLUS nu are la acest moment suficiente semnături, știți bine, pentru a depune acest document. O asociere cu PSD și AUR, din punctul meu de vedere, ar însemna o trădare a electoratului care a votat USR PLUS. Orice fel de asociere, chiar și în glumă, cu PSD, care este adversarul nostru dintotdeauna, ar însemna un demers, cred eu, care va fi sancționat dramatic. De asemenea, uitându-ne în istoria recentă, am văzut poziționarea atât a electoratului, cât și a colegilor din USR PLUS atunci când PSD și-a dărâmat propriul guvern”, a mai spus Alina Gorghiu.