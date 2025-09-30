Amendament inițiat de Nicoleta Pauliuc, adoptat în Senat: acces imediat la fondurile din pilonul 2 de pensii pentru bolnavii de cancer, după ieșirea la pensie

Senatul a adoptat luni un amendament la legea pensiilor administrate privat, inițiat de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc și de deputata PNL Gabriela Horga, prin care pacienții diagnosticați cu cancer vor putea să își retragă integral, la cerere, sumele acumulate în fondurile private de pensii atunci când vor ieși la pensie.

„Un pas important pentru pacienții oncologici! (…) Pacienții bolnavi de cancer vor putea să își retragă integral, la cerere, banii strânși în fondurile private de pensii”, a anunțat Nicoleta Pauliuc pe Facebook.

Senatoarea liberală a explicat că această modificare legislativă le dă bolnavilor oncologici dreptul de a folosi imediat resursele acumulate de-a lungul anilor, în funcție de nevoile lor. „Pentru cineva care luptă cu boala, fiecare zi, fiecare resursă și fiecare șansă contează. Este dreptul pacienților oncologici să decidă cum își folosesc banii acumulați zeci de ani – pentru tratamente, pentru sprijinul familiei, pentru viață”, a subliniat Nicoleta Pauliuc.

Proiectul va ajunge în perioada următoare la Camera Deputaților, care este forul decizional pe acest subiect.

Reamintim că, pe baza propunerii aflate în discuție, românii care vor ieși la pensie vor avea dreptul de a retrage imediat 30% din banii acumulați pilonul II de pensii, urmând ca restul banilor să fie eșalonați pe o perioadă de câțiva ani. Amendamentul promovat de Nicoleta Pauliuc prevede o excepție pentru cei care au avut sau au cancer, ei având posibilitatea de a retrage dintr-o dată 100% din sumele strânse în contul pentru pilonul II.