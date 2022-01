Amenințare pentru Dominic Fritz. Nicolae Robu își vrea funcția de primar înapoi: „O spun fără inhibiții” (VIDEO)

Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, a lansat avertismentul pentru Dominic Fritz, actualul edil local, reprezentant al USR.

Fostul primar va intra din nou în cursa pentru Primăria Timișoarei, după ce a văzut că Fritz face prăpăd în oraș, susține Robu. Anunțul a fost făcut duminică, 9 ianuarie, pentru B1 TV, în emisiunea „Talk”, moderată de către Irina Petraru.

„Imediat după alegeri nu mai aveam în minte intenția de a candida, categoric. Eu sunt mândru de ceea ce am lăsat în urma mea, de cum m-am achitat de această funcție. Am pus suflet în tot ce am făcut și efectiv, sunt mândru, acesta este cuvântul.

Dar când am văzut ce i se întâmplă orașului nostru, după ce am văzut că se minte cum eu nu am mai pomenit vreodată în România și văzând că nu se face nimic în afară de continuarea unor proiecte lăsate de mine, acum îmi doresc să mai candidez. O spun fără inhibiții”, a declarat Robu.

Viața lui Nicolae Robu s-a schimbat radical

În prezent, Nicolae Robu este profesor universitar și cercetător, iar în timpul liber investește în pasiunile sale, scrisul și muzica. De curând s-a înregistrat în timp ce cânta o piesă rock, pe versurile lui Mihai Eminescu.

Viața lui Robu s-a schimbat foarte mult după alegerile locale din 2020, o spune chiar fostul primar.

„Liber de responsabilităţi publice pentru prima oară în ultimii 32 de ani, am avut în 2021 o cu totul altfel de viaţă decât în anii precedenţi, o viaţă foarte frumoasă, cum, în mod diferit, desigur, foarte frumoasă mi-a fost şi în anii precedenţi.

În 2021: am scris şi publicat o carte de 285 de pagini; am scris şi dat la tipar o carte de 410 pagini; am finalizat una din compoziţiile mele muzicale mai vechi”, a precizat Robu, pe Facebook.