Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg

30 sept. 2025, 18:27
Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
Sursa foto: Andrei Baciu / Facebook

Andrei Baciu, deputat PNL de București, a transmis pe Facebook un mesaj de la Warsaw Security Forum despre prioritățile legislative într-o societate „digitală și hiperconectată”, alături de o fotografie-selfie cu Jens Stoltenberg, fost Secretar General NATO.

În postare, Andrei Baciu afirmă că rețelele sociale modelează percepțiile publice, iar inteligența artificială schimbă modul în care se iau deciziile. El propune ca instituțiile legislative să treacă la o abordare proactivă, cu reguli adaptate accelerării tehnologice.

Parlamentarul subliniază că tema capătă relevanță pe fondul conectivității în creștere. Potrivit mesajului, actualizarea legislației ar trebui să răspundă atât nevoilor de azi, cât și celor anticipate pentru următorii ani.

Andrei Baciu menționează că a urmărit intervenția lui Jens Stoltenberg în cadrul forumului, evidențiind accentul pus pe planificarea pe termen lung în gestionarea crizelor.

La final, Andrei Baciu lansează o întrebare adresată publicului privind setul de reguli pe care ar trebui să le prioritizeze un Parlament pentru a rămâne relevant în mediul digital.

`
